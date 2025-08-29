AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august - Antena Sport

Închide meniul
Pe as.ro, găseşti cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august, de la reacţia lui Gigi Becali după ce a aflat adversarele FCSB-ului din grupa Europa League, la lovitura pe care o încearcă patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, pe piaţa transferurilor.

1. Reţetă financiară

Gigi Becali este încântat după ce a aflat adversarele din grupa principală Europa League: “Facem reţetă financiară. Ce, mai am emoţii?”, a spus Becali, după tragerea la sorţi.

2. Craiova vs românii

Şi Universitatea Craiova şi-a aflat adversarele din Conference League. Oltenii lui Rădoi se vor duela cu echipele românilor Răzvan Marin şi Bogdan Racoviţan.

3. Convocaţii lui Lucescu

Pe AS.ro vezi lotul convocat de Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Meciul cu Canada e vineri, 5 septembrie, în direct pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY

4. Loviturile lui Varga

Neluţu Varga a schimbat foaia la CFR Cluj şi se pregăteşte să îl aducă pe Kurt Zouma. Câştigător al Ligii Campionilor cu Chelsea, fundaşul cotat la 10 milioane de euro s-a despărţit vara aceasta de West Ham.

5. Jaqueline, în turul 3

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 de la US Open, după ce a revenit de la 0-1 la seturi. Românca va lupta în optimile de la New York contra americancei Amanda Anisimova, finalistă în acest an la Wimbledon.

