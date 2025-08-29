AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august - Antena Sport

Pe as.ro, găseşti cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august, de la reacţia lui Gigi Becali după ce a aflat adversarele FCSB-ului din grupa Europa League, la lovitura pe care o încearcă patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, pe piaţa transferurilor.

1. Reţetă financiară

Gigi Becali este încântat după ce a aflat adversarele din grupa principală Europa League: “Facem reţetă financiară. Ce, mai am emoţii?”, a spus Becali, după tragerea la sorţi.

2. Craiova vs românii

Şi Universitatea Craiova şi-a aflat adversarele din Conference League. Oltenii lui Rădoi se vor duela cu echipele românilor Răzvan Marin şi Bogdan Racoviţan.