AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august - Antena Sport

Pe as.ro, găseşti cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august, de la reacţia lui Gigi Becali după ce a aflat adversarele FCSB-ului din grupa Europa League, la lovitura pe care o încearcă patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, pe piaţa transferurilor.
1. Reţetă financiară
Gigi Becali este încântat după ce a aflat adversarele din grupa principală Europa League: “Facem reţetă financiară. Ce, mai am emoţii?”, a spus Becali, după tragerea la sorţi.
2. Craiova vs românii
Şi Universitatea Craiova şi-a aflat adversarele din Conference League. Oltenii lui Rădoi se vor duela cu echipele românilor Răzvan Marin şi Bogdan Racoviţan.
3. Convocaţii lui Lucescu
Pe AS.ro vezi lotul convocat de Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Meciul cu Canada e vineri, 5 septembrie, în direct pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY
4. Loviturile lui Varga