AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 octombrie

Publicat: 30 octombrie 2025, 17:16

1. Pancu a semnat cu CFR Cluj

CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Daniel Pancu şi va prelua echipa după meciul cu Dinamo. El a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire.

2. Îndemnul lui Mutu

Adrian Mutu îl apără pe Mirel Rădoi şi îi îndeamnă pe fanii Universităţii Craiova să-şi susţină antrenorul: “Terminaţi cu prostiile”, a spus “Briliantul”.

3. Întăriri din Portugalia

Pe AS.ro vezi cine este fundaşul dorit de FCSB. “Uriaşul” de 22 de ani l-a impresionat pe Mihai Stoica în Portugalia

4. Victoria lui Chivu

Cristi Chivu i-a cucerit pe jucătorii lui Inter. Nerazzurrii au uitat de înfrângerea cu Napoli şi au învins-o pe Fiorentina cu 3-0: “O prestaţie grozavă mulţumită lui”, a spus Calhanoglu, după meci.

Vremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de gradeVremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de grade
5. Tensiuni la Real Madrid

Starurile lui Real Madrid sunt nemulţumite de noile reguli stabilite de Xabi Alonso: “Se crede Pep Guardiola”, se plâng vedetele de pe Bernabeu, care consideră că nu sunt respectate de noul staff al echipei.

