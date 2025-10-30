AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 octombrie - Antena Sport

1. Pancu a semnat cu CFR Cluj
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Daniel Pancu şi va prelua echipa după meciul cu Dinamo. El a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire.
2. Îndemnul lui Mutu
Adrian Mutu îl apără pe Mirel Rădoi şi îi îndeamnă pe fanii Universităţii Craiova să-şi susţină antrenorul: “Terminaţi cu prostiile”, a spus “Briliantul”.
3. Întăriri din Portugalia
Pe AS.ro vezi cine este fundaşul dorit de FCSB. “Uriaşul” de 22 de ani l-a impresionat pe Mihai Stoica în Portugalia
4. Victoria lui Chivu
Cristi Chivu i-a cucerit pe jucătorii lui Inter. Nerazzurrii au uitat de înfrângerea cu Napoli şi au învins-o pe Fiorentina cu 3-0: “O prestaţie grozavă mulţumită lui”, a spus Calhanoglu, după meci.
5. Tensiuni la Real Madrid
Starurile lui Real Madrid sunt nemulţumite de noile reguli stabilite de Xabi Alonso: “Se crede Pep Guardiola”, se plâng vedetele de pe Bernabeu, care consideră că nu sunt respectate de noul staff al echipei.
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 octombrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 octombrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 octombrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 octombrie
- AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie