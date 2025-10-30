AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 octombrie - Antena Sport

1. Pancu a semnat cu CFR Cluj

CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Daniel Pancu şi va prelua echipa după meciul cu Dinamo. El a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire.

2. Îndemnul lui Mutu

Adrian Mutu îl apără pe Mirel Rădoi şi îi îndeamnă pe fanii Universităţii Craiova să-şi susţină antrenorul: “Terminaţi cu prostiile”, a spus “Briliantul”.

3. Întăriri din Portugalia