AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 august

Publicat: 8 august 2025, 17:12

Daniel Bîrligea, într-un meci pentru FCSB / Profimedia Images

1. Becali, impresionat de Bîrligea

Gigi Becali a vorbit la superlativ despre Daniel Bîrligea, după ce atacantul a plâns la finalul meciului cu Drita: “M-a bucurat. A distrus duşmanul”, a declarat patronul campioanei.

2. Mboko, noua campioană de la Montreal

Victoria Mboko a câştigat la 18 ani turneul WTA 1000 de la Montreal. Canadianca a învins-o pe Naomi Osaka în ultimul act. Pentru a pune mâna pe trofeu, Mboko a fost nevoită să treacă de patru câştigătoare de Grand Slam.

3. Şansele echipelor din România

Pe AS.ro vezi ce şanse au FCSB şi CFR Cluj să se califice în play-off-ul Europa League, după prima manşă. Tot pe site vezi şi ce spun specialiştii despre şansele Universităţii Craiova în Conference League.

4. Cristiano Ronaldo, un nou hat-trick

Cristiano Ronaldo a reuşit un hat-trick în meciul amical dintre Al Nassr şi Rio Ave. Starul portughez a marcat cele trei goluri chiar în ziua în care s-au împlinit 12 ani de când a inventat celebrarea care a devenit virală.

Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona ZambaccianCum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
5. Szocs, spectacol în AntenaPLAY

Bernadette Szocs a învins-o pe Ying Han şi s-a calificat în optimile de finală la WTT Champions Yokohama. Cele două au oferit punctul turneului transmis LIVE în AntenaPLAY.

