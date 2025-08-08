AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 august - Antena Sport

Victoria Mboko a câştigat la 18 ani turneul WTA 1000 de la Montreal. Canadianca a învins-o pe Naomi Osaka în ultimul act. Pentru a pune mâna pe trofeu, Mboko a fost nevoită să treacă de patru câştigătoare de Grand Slam.

Gigi Becali a vorbit la superlativ despre Daniel Bîrligea, după ce atacantul a plâns la finalul meciului cu Drita: “M-a bucurat. A distrus duşmanul”, a declarat patronul campioanei.

Pe AS.ro vezi ce şanse au FCSB şi CFR Cluj să se califice în play-off-ul Europa League, după prima manşă. Tot pe site vezi şi ce spun specialiştii despre şansele Universităţii Craiova în Conference League.

4. Cristiano Ronaldo, un nou hat-trick

Cristiano Ronaldo a reuşit un hat-trick în meciul amical dintre Al Nassr şi Rio Ave. Starul portughez a marcat cele trei goluri chiar în ziua în care s-au împlinit 12 ani de când a inventat celebrarea care a devenit virală.