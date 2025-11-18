Oscar Piastri, premiat în Australia înainte de Marele Premiu de la Las Vegas. Ce distincţie a primit - Antena Sport

Pilotul de Formula 1 Oscar Piastri (McLaren) a primit cea mai înaltă distincţie individuală din sportul australian, The Don Award pe anul 2025.

Piastri a fost desemnat câştigătorul The Don Award la ceremonia anuală a Sport Australia Hall of Fame de luni seară, desfăşurată la Melbourne, devenind primul sportiv din motorsport care primeşte această înaltă distincţie.

Oscar Piastri, premiat în Australia înainte de Marele Premiu de la Las Vegas

The Don Award este acordat anual din 1998 sportivului sau echipei australiene ale căror realizări sunt considerate că au inspirat cel mai mult naţiunea.

Pilot al echipei McLaren, campioana mondială a constructorilor din Formula 1, Oscar Piastri a câştigat şapte Mari Premii în 2025 şi ocupă în prezent locul secund în clasamentul piloţilor, cu trei curse rămase de disputat până la finalul sezonului.

Cele nouă victorii obţinute de Piastri în cariera sa din Marele Circ reprezintă al treilea cel mai mare număr de succese înregistrate de un australian, iar dacă va reuşi să-l depăşească pe coechipierul său Lando Norris şi va câştiga titlul mondial al piloţilor, ar deveni primul reprezentant al Australiei care va face acest lucru după 1980.