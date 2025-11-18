Oscar Piastri, premiat în Australia înainte de Marele Premiu de la Las Vegas. Ce distincţie a primit - Antena Sport

Închide meniul
Oscar Piastri, premiat în Australia înainte de Marele Premiu de la Las Vegas. Ce distincţie a primit

Publicat: 18 noiembrie 2025, 12:22

Oscar Piastri, în timpul unui Mare Premiu/ Profimedia

Pilotul de Formula 1 Oscar Piastri (McLaren) a primit cea mai înaltă distincţie individuală din sportul australian, The Don Award pe anul 2025.

Piastri a fost desemnat câştigătorul The Don Award la ceremonia anuală a Sport Australia Hall of Fame de luni seară, desfăşurată la Melbourne, devenind primul sportiv din motorsport care primeşte această înaltă distincţie.

The Don Award este acordat anual din 1998 sportivului sau echipei australiene ale căror realizări sunt considerate că au inspirat cel mai mult naţiunea.

Pilot al echipei McLaren, campioana mondială a constructorilor din Formula 1, Oscar Piastri a câştigat şapte Mari Premii în 2025 şi ocupă în prezent locul secund în clasamentul piloţilor, cu trei curse rămase de disputat până la finalul sezonului.

Cele nouă victorii obţinute de Piastri în cariera sa din Marele Circ reprezintă al treilea cel mai mare număr de succese înregistrate de un australian, iar dacă va reuşi să-l depăşească pe coechipierul său Lando Norris şi va câştiga titlul mondial al piloţilor, ar deveni primul reprezentant al Australiei care va face acest lucru după 1980.

Piastri, în vârstă de 24 de ani, care nu a participat la ceremonia de la Melbourne, a declarat că primirea acestui premiu reprezintă o mare onoare şi un privilegiu imens.

Bruce McAvaney, preşedintele Comitetului de selecţie pentru Sport Australia Hall of Fame, a declarat că ascensiunea lui Piastri pentru a deveni un candidat la câştigarea Campionatului Mondial, a fost cea mai captivantă poveste sportivă australiană din 2025.

Layne Beachley, septuplă campioană mondială la surf, a devenit al cincilea laureat al The Dawn Award, acordat anual din 2021 unei persoane, echipe sau organizaţii care demonstrează curaj şi vitejie, contribuind la schimbarea sportului în lume.

Lleyton Hewitt, dublu campion de Grand Slam la simplu în tenis, Torah Bright, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de iarnă, şi Mark Schwarzer, cel mai des selecţionat jucător al naţionalei masculine de fotbal a Australiei, s-au numărat printre cei şapte noi membri incluşi în Hall of Fame.

