Fiica lui Mika Hakkinen, Ella, cooptată de McLaren. Ar putea deveni prima femeie pilot din Formula 1 din 1976! - Antena Sport

Echipa McLaren, campioană mondială a constructorilor în Formula 1 în acest an, a integrat-o pe Ella Hakkinen, în vârstă de 14 ani, fiica dublului campion mondial finlandez Mika Hakkinen (în 1998 şi 1999), în programul său de dezvoltare a piloţilor.
Tânăra s-a remarcat anul trecut la Champions of the Future Academy din Italia şi a obţinut deja victorii şi podiumuri în karting în toată Europa. Ea va fi cea mai tânără pilotă din program.
Mika Hakkinen: “Ella e extrem de talentată şi nu o spun ca tată, ci din experienţa mea de fost pilot de top”
Tatăl ei, „finlandezul zburător”, a sugerat deja că ea ar putea deveni prima femeie pilot de Formula 1 din 1976, după italianca Lella Lombardi. „Ella este extrem de talentată. Nu spun asta doar ca tată, ci şi din experienţa mea de fost pilot de top”, a declarat el pentru cotidianul finlandez Ilta-Sanomat luna trecută.
McLaren a anunţat că tânăra finlandeză va efectua teste cu monoposturi în vederea sezonului 2027. Alături de ea vor mai fi alte două tinere: britanicele Ella Loyd (20 de ani) şi Ella Stevens (19 ani). Cea din urmă este singura care a obţinut o victorie în categoria regină a kartingului britanic.
„Deşi recunosc că mai sunt multe de făcut pentru a creşte reprezentarea femeilor în sportul cu motor, sunt extrem de mândru de progresele înregistrate în acest domeniu”, a declarat Zak Brown, CEO al McLaren Racing. „Faptul că avem acum trei tinere talentate în programul nostru de dezvoltare este cu adevărat entuziasmant. Abia aştept să le văd pe circuit”.
Formula 1 se vede exclusiv în Universul Antena. Următoarea cursă este cea a Marelui Premiu din Las Vegas, care poate fi urmărită în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de la ora 06:00.
- Programul Marelui Premiu de la Las Vegas. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPlay (06:00)
- Marile necunoscute din 2026. Analiza lui Adrian Georgescu
- Cine e de vină: căluțul sau călărețul? Analiza lui Adrian Georgescu
- Grand Prix, ediţia 33: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Braziliei
- “Vârsta nu iartă pe nimeni”. Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso