Fiica lui Mika Hakkinen, Ella, cooptată de McLaren. Ar putea deveni prima femeie pilot din Formula 1 din 1976! - Antena Sport

Echipa McLaren, campioană mondială a constructorilor în Formula 1 în acest an, a integrat-o pe Ella Hakkinen, în vârstă de 14 ani, fiica dublului campion mondial finlandez Mika Hakkinen (în 1998 şi 1999), în programul său de dezvoltare a piloţilor.

Tânăra s-a remarcat anul trecut la Champions of the Future Academy din Italia şi a obţinut deja victorii şi podiumuri în karting în toată Europa. Ea va fi cea mai tânără pilotă din program.

Mika Hakkinen: “Ella e extrem de talentată şi nu o spun ca tată, ci din experienţa mea de fost pilot de top”

Tatăl ei, „finlandezul zburător”, a sugerat deja că ea ar putea deveni prima femeie pilot de Formula 1 din 1976, după italianca Lella Lombardi. „Ella este extrem de talentată. Nu spun asta doar ca tată, ci şi din experienţa mea de fost pilot de top”, a declarat el pentru cotidianul finlandez Ilta-Sanomat luna trecută.

McLaren a anunţat că tânăra finlandeză va efectua teste cu monoposturi în vederea sezonului 2027. Alături de ea vor mai fi alte două tinere: britanicele Ella Loyd (20 de ani) şi Ella Stevens (19 ani). Cea din urmă este singura care a obţinut o victorie în categoria regină a kartingului britanic.

„Deşi recunosc că mai sunt multe de făcut pentru a creşte reprezentarea femeilor în sportul cu motor, sunt extrem de mândru de progresele înregistrate în acest domeniu”, a declarat Zak Brown, CEO al McLaren Racing. „Faptul că avem acum trei tinere talentate în programul nostru de dezvoltare este cu adevărat entuziasmant. Abia aştept să le văd pe circuit”.