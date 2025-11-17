Arbitrul delegat de UEFA pentru meciul România - San Marino. Cine va fi la centru după coșmarul de la Zenica - Antena Sport

Naționala de fotbal a României dispută marți, de la ora 21:45, ultimul meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, iar jocul va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

După delegarea lui Michael Oliver de la partida cu Bosnia, oficialii UEFA au pus un arbitru lipsit de experiență la jocul cu San Marino, care va avea loc pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Arbitru fără experiență la România – San Marino

San Marino este ultimul adversar pe care naționala României îl întâlnește în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, însă partida este una lipsită de importanță, asta pentru că tricolorii au ratat șansa de a termina măcar pe poziția a doua grupa.

Disputa va avea loc pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești, iar pentru acest joc, oficialii de la UEFA l-au delegat la centru pe Mohammad Al-Emara, un finlandez de 33 de ani, născut în Arabia Saudită.

Brigada acestuia va fi completată de asistenții Turkka Valjakka şi Mika Lamppu, iar în camera VAR se vor afla Michael Fabbri şi Federico La Penna. Al patrulea oficial va fi Peiman Simani.