Benfica - Gil Vicente, LIVE VIDEO, 22:15. Mourinho caută o nouă victorie. Programul etapei din Liga Portugal - Antena Sport

Meciul Benfica – Gil Vicente e în direct în AntenaPLAY vineri, de la ora 22:15 şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Jose Mourinho a debutat cu o victorie în acest nou mandat pe banca Benficăi, 3-0 cu AVS. Ulterior, Mourinho a fost egalat în prelungiri, în Benfica – Rio Ave 1-1, al doilea meci din Liga Portugal în care marele tehnician a fost pe bancă. Atât meciul cu AVS, cât şi cel cu Rio Ave au fost în direct în AntenaPLAY. Liga Portugal este transmisă exclusiv în România în AntenaPLAY.
Benfica – Gil Vicente, LIVE VIDEO
După 6 etape, Benfica este pe locul 3 în Liga Portugal, cu 14 puncte. Lider e FC Porto, care are 18 puncte, iar pe 2 e Sporting, cu 15 puncte.
“Nu prea mi-a plăcut prima repriză. A doua a fost bună, în limitele ei. Am marcat un gol unde, dacă acesta este noul fotbal, unde o reușită e anulată pentru că cineva calcă pe degetele celuilalt…
Nu-mi place acest fotbal, dar dacă acesta e cel nou, trebuie să îl acceptăm ca atare. Ulterior, după ce încercăm atât de mult și ne creăm atât de multe ocazii, marcăm. Vine după momentul în care nu putem primi, nu putem primi un gol într-un astfel de moment al jocului.
Este extrem de nedrept, dar ăsta e rezultatul. E teribil pentru noi, evident, cu o primă repriză săracă și a doua bună. Jocul a fost exact ce și-a dorit Rio Ae și ce a permis arbitrul, iar noi nu putem face aproape nimic în privința asta. Ce putem face este să jucăm timp de 90 de minute cum am jucat în partea a doua“, a declarat Jose Mourinho după Benfica – Rio Ave 1-1.
Programul etapei a 7-a din Liga Portugal
Vineri
Benfica – Gil Vicente, 22:15
Sâmbătă
Moreirense – Casa Pia 17:30
Santa Clara – Tondela 18:30
Estrela Amadora – AVS 20:00
Estoril – Sporting 22:30
Duminică
Alverca – Guimaraes 17:30
Braga – Nacional 20:00
Famalicao – Rio Ave 22:30
Luni
Arouca – Porto 22:00
