Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Formaţia lui Dan Şucu, Genoa, umilită acasă de Lazio. Nicolae Stanciu a jucat din minutul 69. Nota românului - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Formaţia lui Dan Şucu, Genoa, umilită acasă de Lazio. Nicolae Stanciu a jucat din minutul 69. Nota românului

Formaţia lui Dan Şucu, Genoa, umilită acasă de Lazio. Nicolae Stanciu a jucat din minutul 69. Nota românului

Publicat: 30 septembrie 2025, 0:23

Comentarii
Formaţia lui Dan Şucu, Genoa, umilită acasă de Lazio. Nicolae Stanciu a jucat din minutul 69. Nota românului

Nicolae Stanciu în Genoa - Lazio / Profimedia images

Echipa italiană Lazio Roma a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Genoa, în etapa a cincea din Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lazio a controlat meciul şi Matteo Cancellieri a deschis scorul încă din minutul 4. În minutul 30 Valentin Castellanos, care oferise pasa decisivă la primul gol, şi-a trecut numele pe lista marcatorilor şi la pauză Lazio conducea cu 2-0.

Genoa – Lazio 0-3

Gazdele au fost pe punctul de a primi un penalty, în minutul 59, dar după verificarea VAR decizia arbitrului a fost anulată. Patru minute mai târziu, Zaccagni a stabilit scorul final.

La Genoa a fost introdus pe teren, în minutul 69, şi Nicolae Stanciu, dar tabela nu s-a mai modificat şi Lazio s-a impus la Genova cu 3-0, pierzând însă şi trei jucători, accidentaţi: Adam Marusic, Luca Pellegrini şi Mario Gila. Pentru prestaţia lui din meciul cu Lazio, căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu, a primit nota 6.5 din partea flashscore.ro.

Pentru Lazio este abia a doua victorie stagională, elevii lui fiind pe locul 13, cu 6 puncte, în timp ce Genoa e pe 19, cu două puncte.

Reclamă
Reclamă

În ciuda scorului umilitor, fanii lui Genoa au cântat după fluierul de final, nereproşându-le înfrângerea drastică favoriţilor.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
Observator
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
0:01 30 sept.
Bernadette Szocs – Yu-Jhun Li, LIVE VIDEO, 06:35. Românca, duel “de foc” la China Smash
23:55
VIDEOArouca – Porto 0-4. Liderul din Liga Portugal, maximum de puncte după 7 etape! A marcat 3 goluri în 10 oameni
23:53
Ioan Ovidiu Sabău a spus adevărul, după U Cluj – CFR 2-2: „Știu ce probleme avem”
23:39
Aflat în pericol de demitere, Laurenţiu Reghecampf a luat o decizie surprinzătoare!
23:28
Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj – CFR Cluj 2-2: “Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi”
23:26
Andrea Mandorlini a făcut praf regula U21, după remiza cu U Cluj: „Ceva halucinant”
Vezi toate știrile
1 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 2 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 3 “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul 4 Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! 5 Neluţu Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după oferta făcută pentru Louis Munteanu, chiar de ziua patronului de la CFR 6 Ilie Dumitrescu a exclus trei echipe din lupta la play-off, după victoria FCSB-ului: “E greu la înălţime”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”