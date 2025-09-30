Formaţia lui Dan Şucu, Genoa, umilită acasă de Lazio. Nicolae Stanciu a jucat din minutul 69. Nota românului - Antena Sport

Echipa italiană Lazio Roma a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Genoa, în etapa a cincea din Serie A.
Lazio a controlat meciul şi Matteo Cancellieri a deschis scorul încă din minutul 4. În minutul 30 Valentin Castellanos, care oferise pasa decisivă la primul gol, şi-a trecut numele pe lista marcatorilor şi la pauză Lazio conducea cu 2-0.
Genoa – Lazio 0-3
Gazdele au fost pe punctul de a primi un penalty, în minutul 59, dar după verificarea VAR decizia arbitrului a fost anulată. Patru minute mai târziu, Zaccagni a stabilit scorul final.
La Genoa a fost introdus pe teren, în minutul 69, şi Nicolae Stanciu, dar tabela nu s-a mai modificat şi Lazio s-a impus la Genova cu 3-0, pierzând însă şi trei jucători, accidentaţi: Adam Marusic, Luca Pellegrini şi Mario Gila. Pentru prestaţia lui din meciul cu Lazio, căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu, a primit nota 6.5 din partea flashscore.ro.
Pentru Lazio este abia a doua victorie stagională, elevii lui fiind pe locul 13, cu 6 puncte, în timp ce Genoa e pe 19, cu două puncte.
În ciuda scorului umilitor, fanii lui Genoa au cântat după fluierul de final, nereproşându-le înfrângerea drastică favoriţilor.
