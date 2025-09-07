Carmelo Anthony şi Dwight Howard, incluşi în Basketball Hall of Fame - Antena Sport

Închide meniul
Carmelo Anthony şi Dwight Howard, incluşi în Basketball Hall of Fame

Publicat: 7 septembrie 2025, 13:18

Carmelo Anthony, în timpul unui speech - Getty Images

Două foste vedete ale ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), Carmelo Anthony şi Dwight Howard, se numără printre cele nouă personalităţi incluse în panteonul baschetului (Basketball Hall of Fame), cu prilejul unei ceremonii desfăşurate sâmbătă la Springfield (Massachusetts), relatează AFP.

Ambii au fost onoraţi individual, dar şi împreună, în calitatea lor de componenţi ai echipei americane care a cucerit aurul olimpic la Jocurile de la Beijing, din 2008, supranumită “Redeem Team”, după eşecul echipei Statelor Unite la JO din 2004, de la Atena, unde nu a obţinut decât bronzul.

“E frumos să poţi spune că ai intrat de două ori în Hall of Fame. E ceva incredibil”, a declarat Anthony. “Echipa din 2008 a dat cu adevărat tonul în privinţa comportamentului unui sportiv profesionist”, a adăugat el.

Printre cei care au fost incluşi în Hall of Fame s-au numărat şi trei foste vedete din liga profesionistă nord-americană de baschet feminin (WNBA), Maya Moore, Sylvia Fowles şi Sue Bird, dar şi Danny Crawford, fost arbitru în NBA, antrenorul Billy Donovan (Chicago Bulls), precum şi Micky Arison, conducător al echipei Miami Heat.

Superstarul LeBron James a fost prezent şi el, făcând parte din echipa olimpică de la JO 2008 şi câştigând titluri în NBA în 2012 şi 2013, când Heat aparţinea lui Arison.

Jason Kidd, decanul echipei olimpice din 2008, în prezent antrenorul echipei Dallas Mavericks, şi-a amintit cu emoţie cum Kobe Bryant, decedat între timp, şi LeBron James se înfruntau în fiecare zi la antrenamentele intense.

