Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! - Antena Sport

Publicat: 29 septembrie 2025, 20:45

Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii!

Maccabi Tel Aviv, la finalul meciului cu PAOK / Profimedia Images

Turcia, Irlanda, Slovenia şi mai multe ţări nordice au cerut excluderea Israelului din competiţii, în contextul războiului din Gaza. Chiar dacă presa din Israel se aştepta la o excludere, se pare că nu va fi vorba despre aşa ceva. După invazia din Ucraina, Rusia a fost exclusă din competiţiile sportive internaţionale.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a intervenit, recent, pentru a sprijini Israelul. Statele Unite şi Israelul au o relaţie excelentă din punct de vedere diplomatic, fiind şi parteneri din punct de vedere militar.

UEFA a anunţat Federaţia Israeliană de Fotbal că nu se pune, pentru moment, problema excluderii din competiţii

Potrivit The Jerusalem Post, UEFA a anunţat Federaţia Israeliană de Fotbal că nu este programată nicio şedinţă şi niciun vot pentru excluderea Israelului din competiţii.

Maccabi Tel Aviv a fost şi ea informată că va continua să evolueze în Europa League. Formaţia israeliană se va duela în etapa a doua din Europa League, joi, pe teren propriu, cu formaţia croată Dinamo Zagreb. În prima etapă din grupa principală din Europa League, Maccabi Tel Aviv a făcut egal, la Salonic, 0-0, cu formaţia antrenată de românul Răzvan Lucescu, PAOK.

Sezonul trecut, Maccabi Tel Aviv a întâlnit-o în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor pe FCSB. Campioana României s-a impus, după ce a făcut 1-1 în turul de acasă şi a învins-o, în deplasare, cu 1-0, pe Maccabi Tel Aviv.

Donald Trump a intervenit în favoarea Israelului

Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relata Sky News.

Următorul meci al Israelului este împotriva Norvegiei, la 11 octombrie, în preliminariile Cupei Mondiale. World Cup 2026 se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, ca şi World Cup 2030.

Guvernul SUA, prin intermediul Departamentului de Stat condus de Marco Rubio, va interveni pentru a opri impunerea sancţiunilor sportive, anunţa anterior sursa citată.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat pentru Sky News: „Vom depune toate eforturile pentru a opri orice încercare de a interzice participarea echipei naţionale de fotbal a Israelului la Cupa Mondială”.

Preşedintele FIFA are o relaţie exclentă cu preşedintele SUA, Donald Trump

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, are o relaţie strânsă cu preşedintele SUA, Donald Trump, şi este un vizitator obişnuit al Casei Albe. El s-a aflat la New York săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu lideri mondiali în cadrul Adunării Generale a ONU, dar şi la sediul FIFA din Trump Tower.

Într-un discurs, Infantino a făcut referire la război în timp ce vorbea despre reunirea oamenilor într-o „lume divizată, într-o lume agresivă”.

Făcând referire indirectă la provocarea sancţionării ţărilor implicate în războaie, Infantino a spus că există 80 de ţări în care au loc conflicte. „Sufăr când văd copii suferind. Plâng când văd mame plângând, fie că este în Gaza… oriunde în lume”.

