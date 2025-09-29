Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! - Antena Sport

Turcia, Irlanda, Slovenia şi mai multe ţări nordice au cerut excluderea Israelului din competiţii, în contextul războiului din Gaza. Chiar dacă presa din Israel se aştepta la o excludere, se pare că nu va fi vorba despre aşa ceva. După invazia din Ucraina, Rusia a fost exclusă din competiţiile sportive internaţionale.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a intervenit, recent, pentru a sprijini Israelul. Statele Unite şi Israelul au o relaţie excelentă din punct de vedere diplomatic, fiind şi parteneri din punct de vedere militar.

UEFA a anunţat Federaţia Israeliană de Fotbal că nu se pune, pentru moment, problema excluderii din competiţii

Potrivit The Jerusalem Post, UEFA a anunţat Federaţia Israeliană de Fotbal că nu este programată nicio şedinţă şi niciun vot pentru excluderea Israelului din competiţii.

Maccabi Tel Aviv a fost şi ea informată că va continua să evolueze în Europa League. Formaţia israeliană se va duela în etapa a doua din Europa League, joi, pe teren propriu, cu formaţia croată Dinamo Zagreb. În prima etapă din grupa principală din Europa League, Maccabi Tel Aviv a făcut egal, la Salonic, 0-0, cu formaţia antrenată de românul Răzvan Lucescu, PAOK.

Sezonul trecut, Maccabi Tel Aviv a întâlnit-o în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor pe FCSB. Campioana României s-a impus, după ce a făcut 1-1 în turul de acasă şi a învins-o, în deplasare, cu 1-0, pe Maccabi Tel Aviv.