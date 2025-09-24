Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jayson Tatum vrea să revină în acest sezon, după accidentarea teribilă! "E o întrebare de un milion de dolari" - Antena Sport

Home | NBA | Jayson Tatum vrea să revină în acest sezon, după accidentarea teribilă! “E o întrebare de un milion de dolari”

Jayson Tatum vrea să revină în acest sezon, după accidentarea teribilă! “E o întrebare de un milion de dolari”

Publicat: 24 septembrie 2025, 13:30

Comentarii
Jayson Tatum vrea să revină în acest sezon, după accidentarea teribilă! E o întrebare de un milion de dolari

Jayson Tatum, în momentul accidentării - Profimedia Images

Jayson Tatum, starul echipei Boston Celtics, care îşi continuă recuperarea după o ruptură a tendonului lui Ahile la piciorul drept în luna mai, a anunţat că nu exclude o revenire în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) în acest sezon, ce va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Nu am spus că nu voi mai juca în acest sezon”, a declarat Tatum marţi, în cadrul emisiunii Today a postului de televiziune NBC, adăugând însă că data revenirii sale “este întrebarea de un milion de dolari”.

Jayson Tatum vrea să revină în acest sezon

Accidentat în meciul al patrulea al semifinalei Conferinţei de Est, pierdută de Celtics în faţa formaţiei New York Knicks, Tatum a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe 13 mai.

Recuperarea după o astfel de accidentare poate dura de obicei un sezon întreg, iar jucătorul în vârstă de 27 de ani, selecţionat de şase ori pentru All-Star Game şi membru al echipei Statelor Unite medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021) şi Paris (2024), a precizat că nu îşi va grăbi revenirea.

“Personal, cred, la fel ca echipa mea, medicii şi franciza, că cel mai important lucru este să mă recuperez complet şi să revin la 100%, fără să grăbesc nimic”, a continuat el.

Reclamă
Reclamă

“Am un singur obiectiv în minte. Ceea ce pot spune este că nu mă antrenez şi nu fac recuperare şase zile pe săptămână fără motiv”, a mai spus jucătorul lui Boston Celtics.

Jayson Tatum a fost unul dintre cei şapte jucători NBA care şi-au rupt tendonul lui Ahile în cursul sezonului trecut, o serie de accidentări care a determinat liga să lanseze o anchetă cu privire la posibilele cauze ale acestei situaţii.

Ediţia 2025-2026 a Ligii profesioniste nord-americane de baschet va debuta pe 21 octombrie.

Elevul din Bucureşti reţinut pentru ameninţări în masă, cercetat de FBI încă din 2023 pentru terorismElevul din Bucureşti reţinut pentru ameninţări în masă, cercetat de FBI încă din 2023 pentru terorism
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Observator
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu știu ce face acolo”
Fanatik.ro
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu știu ce face acolo”
15:03
Vladislav Blănuță are zilele numărate la Dinamo Kiev. Conducerea clubului i-a decis soarta
14:43
Când poate reveni Lamine Yamal pe teren? Superstarul Barcelonei vrea să fie 100% apt la un meci “de 5 stele”
14:23
Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1
14:04
Mircea Lucescu le-a vorbit italienilor despre Cristi Chivu: “Când ajungi într-un loc nou, asta nu e garantat”
13:43
Gigi Becali nu a mai stat pe gânduri şi a anunţat planul de la FCSB
13:38
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Vezi toate știrile
1 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 2 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 3 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 4 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 5 EXCLUSIVLovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia 6 Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul