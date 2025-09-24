Jayson Tatum vrea să revină în acest sezon, după accidentarea teribilă! "E o întrebare de un milion de dolari" - Antena Sport

Jayson Tatum, starul echipei Boston Celtics, care îşi continuă recuperarea după o ruptură a tendonului lui Ahile la piciorul drept în luna mai, a anunţat că nu exclude o revenire în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) în acest sezon, ce va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY.

“Nu am spus că nu voi mai juca în acest sezon”, a declarat Tatum marţi, în cadrul emisiunii Today a postului de televiziune NBC, adăugând însă că data revenirii sale “este întrebarea de un milion de dolari”.

Jayson Tatum vrea să revină în acest sezon

Accidentat în meciul al patrulea al semifinalei Conferinţei de Est, pierdută de Celtics în faţa formaţiei New York Knicks, Tatum a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe 13 mai.

Recuperarea după o astfel de accidentare poate dura de obicei un sezon întreg, iar jucătorul în vârstă de 27 de ani, selecţionat de şase ori pentru All-Star Game şi membru al echipei Statelor Unite medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021) şi Paris (2024), a precizat că nu îşi va grăbi revenirea.

“Personal, cred, la fel ca echipa mea, medicii şi franciza, că cel mai important lucru este să mă recuperez complet şi să revin la 100%, fără să grăbesc nimic”, a continuat el.