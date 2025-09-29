Ioan Ovidiu Sabău a spus adevărul, după U Cluj - CFR 2-2: „Știu ce probleme avem” - Antena Sport

Închide meniul
Ioan Ovidiu Sabău a spus adevărul, după U Cluj - CFR 2-2: „Știu ce probleme avem"

Ioan Ovidiu Sabău a spus adevărul, după U Cluj – CFR 2-2: „Știu ce probleme avem"

Ioan Ovidiu Sabău a spus adevărul, după U Cluj – CFR 2-2: „Știu ce probleme avem”

Daniel Işvanca Publicat: 29 septembrie 2025, 23:53

Ioan Ovidiu Sabău a spus adevărul, după U Cluj – CFR 2-2: Știu ce probleme avem”

Ioan Ovidiu Sabău în U Cluj - CFR / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj a remizat pe teren propriu cu rivala CFR, în ultimul joc al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Deși s-au marcat patru goluri, meciul nu a fost cel mai spectaculos, ba mai mult, finalul a fost unul destul de modest.

Ioan Ovidiu Sabău a recunoscut la finalul partidei că nivelul de încredere din cadrul echipei a scăzut considerabil, însă crede că are soluțiile pentru a scoate formația din criză.

Ioan Ovidiu Sabău și ce l-a nemulțumit în meciul cu CFR Cluj

Universitatea Cluj continuă să aibă evoluții oscilante în acest sezon de Liga 1, iar jocul cu CFR Cluj nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor suporterilor, veniți în număr destul de mare pe arena clujeană.

Ioan Ovidiu Sabău a încercat să tragă concluziile după acest duel cu formația lui Andrea Mandorlini și a explicat și ce i-a lipsit echipei sale pentru a obținut toate cele trei puncte.

Am vrut să le facem o bucurie fanilor noștri, am vrut să câștigăm. Cred că și jucătorii și-au dorit, acest lucru vreau să-l scot în evidență. Vreau să le apreciez efortul. Am reacționat foarte bine, am ținut de minge, atacanții au pierdut foarte puține mingi. Au fost și câteva decizii greșite, am avut faze fixe și nu am stat bine, nu am recuperat. 

Nu am mai avut curajul de a juca. Eram acolo lângă ei, dar nu am mai avut acel pressing. Nu reușeam să recuperăm. Așa a venit și golul doi al lor. A fost o automulțumire în partea a doua. Un rezultat echitabil, dar mi-aș fi dorit mai mult.

Știu ce probleme avem, le cunosc, încerc să le rezolv, lucrăm foarte mult și sper ca în scurt timp să câștigăm niște meciuri, să adunăm niște puncte. Așteptările sunt destul de mari, am stat anul trecut 18 etape pe primul loc, acum riscăm să pierdem play-off-ul. Avem puțină încredere în noi. Ai nevoie să aduni puncte ca să te liniștești”.

Ioan Ovidiu Sabău: „Echipele de mai jos riscă să piardă play-off-ul”

„Trebuie să ne uităm la acele echipe care sunt organizate, care au niște rezultate. E greu să le mai prinzi. Echipele de mai jos riscă să piardă play-off-ul. CFR are un lot competitiv. Sunt echipe tari, care au calitate, experiență.

Avion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegalAvion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegal
Vedem mâine cum sunt jucătorii. Chipciu a simțit ceva și a vrut să ceară schimbare”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.ro.

23:39
23:28
Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj – CFR Cluj 2-2: "Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi"
23:28
23:15
LIVE VIDEOArouca – Porto 0-4. Liderul din Liga Portugal a marcat trei goluri în 10 oameni
23:26
22:55
U Cluj – CFR Cluj 2-2. Remiză spectaculoasă în derby-ul Ardealului
23:15
LIVE VIDEOArouca – Porto 0-4. Liderul din Liga Portugal a marcat trei goluri în 10 oameni
23:03
VIDEOMoment viral la conferința de presă a lui Inter! Cristi Chivu, în lacrimi înaintea meciului de Champions League
22:55
U Cluj – CFR Cluj 2-2. Remiză spectaculoasă în derby-ul Ardealului
