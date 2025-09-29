Ioan Ovidiu Sabău a spus adevărul, după U Cluj - CFR 2-2: „Știu ce probleme avem” - Antena Sport

Universitatea Cluj a remizat pe teren propriu cu rivala CFR, în ultimul joc al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Deși s-au marcat patru goluri, meciul nu a fost cel mai spectaculos, ba mai mult, finalul a fost unul destul de modest.
Ioan Ovidiu Sabău a recunoscut la finalul partidei că nivelul de încredere din cadrul echipei a scăzut considerabil, însă crede că are soluțiile pentru a scoate formația din criză.
Ioan Ovidiu Sabău și ce l-a nemulțumit în meciul cu CFR Cluj
Universitatea Cluj continuă să aibă evoluții oscilante în acest sezon de Liga 1, iar jocul cu CFR Cluj nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor suporterilor, veniți în număr destul de mare pe arena clujeană.
Ioan Ovidiu Sabău a încercat să tragă concluziile după acest duel cu formația lui Andrea Mandorlini și a explicat și ce i-a lipsit echipei sale pentru a obținut toate cele trei puncte.
„Am vrut să le facem o bucurie fanilor noștri, am vrut să câștigăm. Cred că și jucătorii și-au dorit, acest lucru vreau să-l scot în evidență. Vreau să le apreciez efortul. Am reacționat foarte bine, am ținut de minge, atacanții au pierdut foarte puține mingi. Au fost și câteva decizii greșite, am avut faze fixe și nu am stat bine, nu am recuperat.
Nu am mai avut curajul de a juca. Eram acolo lângă ei, dar nu am mai avut acel pressing. Nu reușeam să recuperăm. Așa a venit și golul doi al lor. A fost o automulțumire în partea a doua. Un rezultat echitabil, dar mi-aș fi dorit mai mult.
Știu ce probleme avem, le cunosc, încerc să le rezolv, lucrăm foarte mult și sper ca în scurt timp să câștigăm niște meciuri, să adunăm niște puncte. Așteptările sunt destul de mari, am stat anul trecut 18 etape pe primul loc, acum riscăm să pierdem play-off-ul. Avem puțină încredere în noi. Ai nevoie să aduni puncte ca să te liniștești”.
Ioan Ovidiu Sabău: „Echipele de mai jos riscă să piardă play-off-ul”
„Trebuie să ne uităm la acele echipe care sunt organizate, care au niște rezultate. E greu să le mai prinzi. Echipele de mai jos riscă să piardă play-off-ul. CFR are un lot competitiv. Sunt echipe tari, care au calitate, experiență.
Vedem mâine cum sunt jucătorii. Chipciu a simțit ceva și a vrut să ceară schimbare”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.ro.
- Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj – CFR Cluj 2-2: “Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi”
- Andrea Mandorlini a făcut praf regula U21, după remiza cu U Cluj: „Ceva halucinant”
- U Cluj – CFR Cluj 2-2. Remiză spectaculoasă în derby-ul Ardealului
- Imagini de colecţie! Florin Piersic, invitat de onoare la derby-ul U Cluj – CFR Cluj! Scenografia “Şepcilor roşii”
- Jucătorul căruia Gigi Becali i-a dat bani să plece a deschis scorul în derby-ul U Cluj – CFR Cluj!