Ioan Ovidiu Sabău a spus adevărul, după U Cluj - CFR 2-2: „Știu ce probleme avem” - Antena Sport

Universitatea Cluj a remizat pe teren propriu cu rivala CFR, în ultimul joc al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Deși s-au marcat patru goluri, meciul nu a fost cel mai spectaculos, ba mai mult, finalul a fost unul destul de modest.

Ioan Ovidiu Sabău a recunoscut la finalul partidei că nivelul de încredere din cadrul echipei a scăzut considerabil, însă crede că are soluțiile pentru a scoate formația din criză.

Ioan Ovidiu Sabău și ce l-a nemulțumit în meciul cu CFR Cluj

Universitatea Cluj continuă să aibă evoluții oscilante în acest sezon de Liga 1, iar jocul cu CFR Cluj nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor suporterilor, veniți în număr destul de mare pe arena clujeană.

Ioan Ovidiu Sabău a încercat să tragă concluziile după acest duel cu formația lui Andrea Mandorlini și a explicat și ce i-a lipsit echipei sale pentru a obținut toate cele trei puncte.

„Am vrut să le facem o bucurie fanilor noștri, am vrut să câștigăm. Cred că și jucătorii și-au dorit, acest lucru vreau să-l scot în evidență. Vreau să le apreciez efortul. Am reacționat foarte bine, am ținut de minge, atacanții au pierdut foarte puține mingi. Au fost și câteva decizii greșite, am avut faze fixe și nu am stat bine, nu am recuperat.