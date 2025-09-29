Aflat în pericol de demitere, Laurenţiu Reghecampf a luat o decizie surprinzătoare! - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf (50 de ani) ar putea fi demis de Al-Hilal Omdurman. Chiar dacă echipa lui e lider în Sudan, la egalitate de puncte cu formaţia aflată pe locul 2, Al Merreikh şi cu cea de pe 3, Al-Ahli Wad Medani, conducătorii lui Al-Hilal Omdurman sunt nemulţumiţi de jocul echipei.

Campioană de 31 de ori în Sudan, cucerind ultimele 4 titluri la rând, Al-Hilal Omdurman e o echipă cu aşteptări mari. Nu e suficient doar să câştigi, ci e important şi să practici un fotbal bun.

Laurenţiu Reghecampf a luat o decizie surprinzătoare în condiţiile în care e în pericol de demitere

În condiţiile în care în 7 etape, Al-Hilal Omdurman a obţinut doar 4 victorii, având 2 egaluri şi o înfrângere, Laurenţiu Reghecampf e în pericol de demitere.

El a luat însă o decizie surprinzătoare. Potrivit sport.ro, Reghecampf a decis să le dea jucătorilor săi 3 zile libere. Fanii cred că decizia lui ar putea să ducă la demitere, în condiţiile în care conducerea lui Al-Hilal Omdurman se aştepta ca Reghe să lucreze intens la jocul echipei sale.

Laurenţiu Reghecampf a ajuns în această vară la Al-Hilal Omdurman în luna august, după ce ultima oară o pregătise pe Esperance Tunis.