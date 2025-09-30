Bernadette Szocs - Yu-Jhun Li, LIVE VIDEO, 06:35. Românca, duel "de foc" la China Smash - Antena Sport

Meciul Bernadette Szocs – Yu-Jhun Li va fi în direct în AntenaPLAY marţi, de la ora 06:35. Meciul lui “Bernie” poate fi urmărit şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
În primul tur de la China Smash, Bernadette Szocs a învins-o fără drept de apel, cu 3-0 la seturi (11-5, 11-8, 11-5) pe jucătoarea germană Yuan Wan. Şi acea partidă a fost în direct în AntenaPLAY.
Bernadette Szocs – Yu-Jhun Li LIVE VIDEO
Cele două jucătoare s-au întâlnit până acum de două ori. O partidă a câştigat-o Yu-Jhun Li, iar una “Bernie”. Li s-a impus la WTT Contender Antalya 2023, cu 3-1 la seturi. La Campionatele Mondiale de la Doha, din acest an, Bernadette Szocs a învins-o pe Li cu 4-1 la seturi.
Bernadette Szocs este singura româncă ce a rămas în turneul China Smash, competiţie transmisă exclusiv în România în AntenaPLAY.
Luni, Eliza Samara a părăsit dramatic competiţia, după un meci de senzaţie împotriva jucătoarei din Taiwan Yen Yi-Tian. Samara a pierdut primul set cu 11-7, l-a câştigat pe al doilea cu 11-2, l-a pierdut pe al treilea cu 11-5, iar în setul 4 a avut o revenire fabuloasă. A salvat două mingi de meci şi a trimis partida în decisiv, impunându-se cu 12-10. Din păcate, Samara a pierdut ultimul set, cu 11-9.
În competiţia masculină de la China Smash, care se vede tot în AntenaPLAY, a rămas în competiţie Eduard Ionescu. Tânărul jucător român a obţinut victoria carierei luni, învingându-l pe campionul european en titre, francezul Alexis Lebrun
