Lone Star Le Mans (5-7 septembrie, AntenaPLAY). A șasea etapă din Campionatul Mondial de Anduranță - Antena Sport

Petru Umbrărescu, în etapa de la Sao Paolo din Campionatul Mondial de Anduranță/ Profimedia

Lone Star Le Mans va fi live video în AntenaPLAY, în perioada 5-7 septembrie. Etapa a șasea a Campionatului Mondial de Anduranță se va desfășura în Statele Unite ale Americii, pe celebrul Circuit of the Americas. Cursa va fi duminică, de la ora 21:00.

Etapa a șasea din WEC va începe cu antrenamentele, programate să se desfășoare vineri, de la 19:30 și 00:00. Sâmbătă vor avea loc calificările, care se vor vedea live în AntenaPLAY de la ora 23:00.

Abonații AntenaPLAY vor putea urmări aici etapa din Campionatul Mondial de Anduranță.

Lone Star Le Mans (5-7 septembrie, AntenaPLAY)

Petru Umbrărescu, singurul român din Campionatul Mondial de Anduranță, va lupta pentru un nou succes alături de echipa sa, Akkodis ASP, la categoria LMGT3.

În runda precedentă, desfășurată la Sao Paolo, echipa pilotului român a reușit să triumfe, podiumul fiind completat de TF Sport și Racing Spirit of Leman.