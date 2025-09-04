Lone Star Le Mans (5-7 septembrie, AntenaPLAY). A șasea etapă din Campionatul Mondial de Anduranță - Antena Sport

Lone Star Le Mans va fi live video în AntenaPLAY, în perioada 5-7 septembrie. Etapa a șasea a Campionatului Mondial de Anduranță se va desfășura în Statele Unite ale Americii, pe celebrul Circuit of the Americas. Cursa va fi duminică, de la ora 21:00.
Etapa a șasea din WEC va începe cu antrenamentele, programate să se desfășoare vineri, de la 19:30 și 00:00. Sâmbătă vor avea loc calificările, care se vor vedea live în AntenaPLAY de la ora 23:00.
Abonații AntenaPLAY vor putea urmări aici etapa din Campionatul Mondial de Anduranță.
Lone Star Le Mans (5-7 septembrie, AntenaPLAY)
Petru Umbrărescu, singurul român din Campionatul Mondial de Anduranță, va lupta pentru un nou succes alături de echipa sa, Akkodis ASP, la categoria LMGT3.
În runda precedentă, desfășurată la Sao Paolo, echipa pilotului român a reușit să triumfe, podiumul fiind completat de TF Sport și Racing Spirit of Leman.
Jose Maria López, Clemens Schmid şi Petru Umbrărescu sunt cei trei piloţi care au urcat pe cea mai înaltă poziţie la clasa LMGT3 în cursa de la Sao Paolo.
“M-am simţit excelent în maşină, îmi place foarte mult circuitul. După etapa din Le Mans, nu am mai avut presiune, am fost mai relaxat”, a spus Petru Umbrărescu, după succesul uriaș din Sao Paolo.
