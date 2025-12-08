LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani. Meci de vis pentru starul NBA - Antena Sport

La aproape 41 de ani, LeBron James, în cel de-al 23-lea sezon NBA, a avut o performanţă regală pe parchetul din Philadelphia, contribuind la victoria echipei Los Angeles Lakers (108-112), duminică.

Spectatorii de la Xfinity Mobile Arena au asistat la o seară NBA „vintage”, cu un LeBron James decisiv (29 de puncte, 7 recuperări şi 6 pase).

LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani

Vedeta Lakers, care va împlini 41 de ani la sfârşitul lunii decembrie, a oferit succesul echipei sale cu 10 puncte consecutive în ultimele momente.

LEBRON JAMES. 10 STRAIGHT POINTS.

LONG 2. TRIPLE. TRIPLE. LONG 2.

LAKERS GET THE WIN IN PHILLY 👑 pic.twitter.com/bWE9zBe5CV

— NBA (@NBA) December 8, 2025

El a sărbătorit mimând o coroană pe cap, un gest clasic după acţiunile sale cele mai decisive, amintind cine este „Regele”.