Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani. Meci de vis pentru starul NBA - Antena Sport

Home | NBA | LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani. Meci de vis pentru starul NBA

LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani. Meci de vis pentru starul NBA

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 10:30

Comentarii
LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani. Meci de vis pentru starul NBA

LeBron James, la LA Lakers/ Profimedia

La aproape 41 de ani, LeBron James, în cel de-al 23-lea sezon NBA, a avut o performanţă regală pe parchetul din Philadelphia, contribuind la victoria echipei Los Angeles Lakers (108-112), duminică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spectatorii de la Xfinity Mobile Arena au asistat la o seară NBA „vintage”, cu un LeBron James decisiv (29 de puncte, 7 recuperări şi 6 pase).

LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani

Vedeta Lakers, care va împlini 41 de ani la sfârşitul lunii decembrie, a oferit succesul echipei sale cu 10 puncte consecutive în ultimele momente.

El a sărbătorit mimând o coroană pe cap, un gest clasic după acţiunile sale cele mai decisive, amintind cine este „Regele”.

Reclamă
Reclamă

Pe locul al doilea în Vest, Lakers (17-6) au câştigat toate cele opt meciuri „clutch” din acest sezon, definite de NBA ca fiind meciuri cu o diferenţă de 5 puncte sau mai puţin în ultimele 5 minute. Miercuri, ei vor primi vizita echipei San Antonio Spurs.

Ciucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la votCiucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la vot
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
Observator
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
Fanatik.ro
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
12:12
Wayne Rooney l-a cerut out din lotul lui Liverpool pe Mo Salah: “Ar trebui ca Slot să îşi arate autoritatea”
12:00
Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi. Anunţul lui Andrei Nicolescu
11:41
Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele probabile
11:41
Sorana Cîrstea, după ce şi-a anunţat retragerea: “Pot să mă simt ca o ratată sau pot să dau totul pentru ziua de azi”
11:18
Tensiuni uriaşe la Real Madrid. Ce s-a întâmplat cu Xabi Alonso după eşecul surprinzător cu Celta Vigo
11:16
“Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 BREAKING NEWSLando Norris, noul campion mondial din Formula 1, după MP din Abu Dhabi. L-a învins pe Max Verstappen după un sezon fabulos
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte