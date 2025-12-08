LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani. Meci de vis pentru starul NBA - Antena Sport

La aproape 41 de ani, LeBron James, în cel de-al 23-lea sezon NBA, a avut o performanţă regală pe parchetul din Philadelphia, contribuind la victoria echipei Los Angeles Lakers (108-112), duminică.
Spectatorii de la Xfinity Mobile Arena au asistat la o seară NBA „vintage”, cu un LeBron James decisiv (29 de puncte, 7 recuperări şi 6 pase).
LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani
Vedeta Lakers, care va împlini 41 de ani la sfârşitul lunii decembrie, a oferit succesul echipei sale cu 10 puncte consecutive în ultimele momente.
LEBRON JAMES. 10 STRAIGHT POINTS.
LONG 2. TRIPLE. TRIPLE. LONG 2.
LAKERS GET THE WIN IN PHILLY 👑 pic.twitter.com/bWE9zBe5CV
— NBA (@NBA) December 8, 2025
El a sărbătorit mimând o coroană pe cap, un gest clasic după acţiunile sale cele mai decisive, amintind cine este „Regele”.
PUT YOUR CROWN ON, KING 👑
What a show in the final minutes from LeBron James. https://t.co/M2cq2yi7nf pic.twitter.com/f6t65uNuUv
— NBA (@NBA) December 8, 2025
Pe locul al doilea în Vest, Lakers (17-6) au câştigat toate cele opt meciuri „clutch” din acest sezon, definite de NBA ca fiind meciuri cu o diferenţă de 5 puncte sau mai puţin în ultimele 5 minute. Miercuri, ei vor primi vizita echipei San Antonio Spurs.
- Golden State Warriors, victorie fără staruri pe terenul lui Cleveland Cavaliers. Butler și Green, pe bancă
- LeBron James a încheiat o serie incredibilă de 1.297 meciuri cu 10 sau mai multe puncte
- Jamal Murray, 52 de puncte în victoria lui Denver Nuggets, 135-120 cu Indiana Pacers
- Oklahoma City Thunder, victorie cu Golden State Warriors. Anthony Edwards, erou pentru Minnesota într-un “thriller”
- Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte