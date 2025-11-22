Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pierdere mare pentru Rapid înainte de CFR Cluj. Un titular s-a accidentat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Pierdere mare pentru Rapid înainte de CFR Cluj. Un titular s-a accidentat

Pierdere mare pentru Rapid înainte de CFR Cluj. Un titular s-a accidentat

Radu Constantin Publicat: 22 noiembrie 2025, 17:01

Comentarii
Pierdere mare pentru Rapid înainte de CFR Cluj. Un titular s-a accidentat

Sursa foto: Sport pictures

Pierdere importantă în tabăra giuleştenilor înainte de meciul cu CFR Cluj. Clubul a anunţat oficial că Alexandru Pașcanu a suferit o entorsă la glezna piciorului drept și vor urma mai multe investigații medicale. Nu este însă clar cât lipseşte fundaşul central.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Pașcanu a fost om de bază pentru giuleşteni de la începutul campionatului. A jucat 12 meciuri și a marcat de două ori pentru Rapid.

”Din păcate, Alexandru Pașcanu a suferit o entorsă la nivelul gleznei piciorului drept. Fundașul nostru va efectua luni (n.r. – 24 noiembrie) investigații medicale suplimentare, în urma cărora vor fi stabilite conduita terapeutică și durata estimativă a perioadei de recuperare.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Alex!”, a transmis Rapid.

Partida dintre CFR și Rapid este programată pe 23 noiembrie, de la 20:30.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şofer român de TIR, moarte înfiorătoare în Italia. Marian, strivit sub blocurile de beton pe care le căra
Observator
Şofer român de TIR, moarte înfiorătoare în Italia. Marian, strivit sub blocurile de beton pe care le căra
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală
Fanatik.ro
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală
18:06
Campioana surpriză din Europa? Nou-promovata care și-a demis antrenorul pentru că nu punea muzică în autocar
17:47
Cristi Chivu, laude la adresa rivalului, înaintea derby-ului cu Milan: „Știe să fie pragmatic”
17:42
Robert Lewandowski a intrat în istoria Barcelonei! Polonezul a marcat primul gol pe noul Camp Nou. Messi nu a fost uitat de fani
17:26
Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris, în pole-position
17:00
UTA – U Cluj 0-2. “Șepcile roșii”, victorie la Arad. Primul meci fără gol primit de la venirea lui Bergodi
16:56
Ionuț Radu a închis poarta în ultimul meci jucat de Celta Vigo. Nota primită de portarul român
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 4 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 5 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor