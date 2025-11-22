Pierdere mare pentru Rapid înainte de CFR Cluj. Un titular s-a accidentat - Antena Sport

Pierdere importantă în tabăra giuleştenilor înainte de meciul cu CFR Cluj. Clubul a anunţat oficial că Alexandru Pașcanu a suferit o entorsă la glezna piciorului drept și vor urma mai multe investigații medicale. Nu este însă clar cât lipseşte fundaşul central.
Alexandru Pașcanu a fost om de bază pentru giuleşteni de la începutul campionatului. A jucat 12 meciuri și a marcat de două ori pentru Rapid.
”Din păcate, Alexandru Pașcanu a suferit o entorsă la nivelul gleznei piciorului drept. Fundașul nostru va efectua luni (n.r. – 24 noiembrie) investigații medicale suplimentare, în urma cărora vor fi stabilite conduita terapeutică și durata estimativă a perioadei de recuperare.
Multă sănătate și recuperare rapidă, Alex!”, a transmis Rapid.
Partida dintre CFR și Rapid este programată pe 23 noiembrie, de la 20:30.
