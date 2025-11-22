Ionuț Radu a închis poarta în ultimul meci jucat de Celta Vigo. Nota primită de portarul român - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Ionuț Radu a închis poarta în ultimul meci jucat de Celta Vigo. Nota primită de portarul român

Daniel Işvanca Publicat: 22 noiembrie 2025, 16:56

Ionuț Radu la Celta Vigo / Profimedia

Ionuț Radu a fost titular pentru Celta Vigo în deplasarea de pe terenul celor de la Deportivo Alaves, din etapa cu numărul 13 a primei ligi din Spanie. Echipa românului s-a impus cu scorul de 1-0, rezultat care îi aduce o clasare pe poziția a zecea.

Portarul echipei naționale de fotbal a României a avut o evoluție ireproșabilă, reușind să nu primească gol pe parcursul celor 90 de minute. Este primul meci de când a fost transferat de Celta fără gol primit.

Ionuț Radu, primul meci fără gol primit la Celta Vigo

Ionuț Radu a fost din nou titular în poarta celor de la Celta Vigo, echipa românului reușind să se impună cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Deportivo Alaves, în runda a 13-a din La Liga.

A fost primul meci de la transfer când internaționalul român nu a primit gol. El a avut două intervenții pe parcursul celor 90 de minute și a fost notat de către cei de la Sofa Score cu 7,2.

Victoria de pe Estadio Mendizorrotza a ajutat-o pe Celta Vigo să urce pe locul al zecelea în campionat, cu un total de 16 puncte în 13 etape. Următorul meci al spaniolilor va fi contra celor de la Ludogorets, în Europa League.

