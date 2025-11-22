Cristi Chivu, laude la adresa rivalului, înaintea derby-ului cu Milan: „Știe să fie pragmatic” - Antena Sport

Pentru prima dată în calitate de antrenor, Cristian Chivu va experimenta un Derby della Madonnina. Fostul mare jucător al Interului a prefațat duelul cu marea rivală în cadrul unei conferințe de presă.
Acesta a decis să nu-și bage echipa în cantonament cu o zi înaintea meciului și a explicat care sunt măsurile de precauție pe care și le va lua la jocul de duminică seară.
Cristi Chivu, precaut înaintea meciului cu AC Milan
Cristi Chivu este pe primul loc în Serie A cu Inter, însă etapa aceasta îi va aduce în față un adversar de calibru, asta pentru că va înfrunta rivala AC Milan, în runda cu numărul 12.
În cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc sâmbătă, antrenorul român a vorbit despre mai multe aspecte ale jocului, însă a prefațat și disputa cu formația antrenată de Massimiliano Allegri.
„Este diferit pentru că este frumos, pentru că este transmis în întreaga lume, pentru că există această rivalitate care face parte din istoria și tradiția acestor două echipe, nu doar în Italia, ci și la nivel internațional. În cele din urmă, însă, este totuși un meci: trebuie să ne pregătim cât mai bine putem, așa cum facem întotdeauna, pentru că sunt în joc trei puncte.
Știm ce înseamnă pentru fanii noștri: își doresc o zi de luni liniștită, fără glume. La fel și pentru fanii AC Milan. Asta îl face special. Și știm că întreaga lume se uită. Clasamentul este strâns și este încă devreme. Trei puncte sunt trei puncte, împotriva oricărui adversar. Mâine, însă, nu va fi o duminică obișnuită: este un derby, se poate întâmpla orice și nu există favorite. Trebuie să abordezi meciul cu determinare și concentrare, ca în toate meciurile. Campionatul durează 38 de etape și nu există doar meciuri mari”.
Cristi Chivu: „Nu există favorite în derby-uri”
„Fiind ‘nou’ în această meserie, este întotdeauna prima dată pentru mine. Din fericire, am avut ocazia să trăiesc multe derby-uri ca jucător: știu ce reprezintă, știu cum să trăiesc săptămâna, perioada premergătoare și ziua meciului, care uneori pare interminabilă. Sper doar să fie un meci grozav și distractiv, pentru că este o imagine importantă pentru fotbalul italian din întreaga lume. Fantasy football? Nu joc; nu aș ști ce să recomand.
Transmit concentrare și determinare, ca întotdeauna. Din punct de vedere motivațional, această echipă va oferi ceva în plus; este normal. Pentru mine, ar fi ideal să avem acest spirit în fiecare meci, chiar și împotriva unor echipe care sunt mai puțin prestigioase pe hârtie. Numai așa putem menține consecvența.
Nu există favorite în derby-uri: începi 0-0, e 50-50. Trebuie să profiți la maximum de momente, să câștigi mai multe dueluri și să fii mai concentrat. Le cunoaștem calitatea: sunt letali atât în spațiu, cât și în spații strâmte. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne răsturnăm complet planul. Meciurile sunt pline de momente. Trebuie să fii pregătit să înfrunți mai multe momente, mai multe variabile. Principiile dau identitate, sistemele dau flexibilitate, dar adesea uităm de calitățile jucătorilor: inteligența, experiența, capacitatea de a înțelege ce trebuie făcut în momentele decisive”.
„Cantonamentul nu garantează victoria”
„Pregătirea unui plan de meci este ușoară; cele 95 de minute determină rezultatul. Allegri este un câștigător, antrenorul cu cele mai multe titluri din Italia: știe să fie pragmatic, dar și să dezvolte echipa. De asemenea, ne așteptăm la ceva diferit față de obicei, așa că trebuie să fim pregătiți și dispuși mental să facem ceva în plus.
Uneori trebuie să suferi, alteori trebuie să domini fără a pierde echilibrul și calmul. Există multe aspecte care pot schimba un plan de meci. Cantonamentul nu garantează victoria, am experimentat asta ani de zile. Prefer să le ofer jucătorilor timp acasă: jucăm la fiecare trei zile, mulți dintre ei venind din cantonamente cu echipa națională. Vorbim despre jucători responsabili și profesioniști: se odihnesc ca și cum ar fi în cantonament. O zi întreagă petrecută împreună înainte de meci este suficientă pentru mine. Alegerea nu este despre cine are dreptate sau cine nu: vreau să creez cel mai bun confort mental pentru jucătorii mei.
A te distra este responsabil: înseamnă a aprecia lucrurile mărunte, precum soarele de astăzi după ninsoarea de ieri. Ele îți dau energie. Anxietatea arată întotdeauna cel mai rău scenariu posibil: este înșelătoare, te epuizează și te împiedică să-ți exprimi adevărata valoare. Trebuie să înfrunți totul cu zâmbetul pe buze și cu conștientizare. Fotbalul italian se poate îmbunătăți, dar nu trebuie să-și piardă identitatea. Este un campionat minunat, provocator și competitiv. Și voi, jurnaliștii, sunteți pasionați de el: acesta este un lucru frumos. Trebuie să zâmbim puțin mai mult și să ne facem mai puțin griji pentru golurile primite sau pentru remizele de 0-0. Fotbalul rămâne cel mai frumos lucru din această țară”, a declarat Cristian Chivu, potrivit inter.it.
