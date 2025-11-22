Cristi Chivu, laude la adresa rivalului, înaintea derby-ului cu Milan: „Știe să fie pragmatic” - Antena Sport

Nu există favorite în derby-uri: începi 0-0, e 50-50. Trebuie să profiți la maximum de momente, să câștigi mai multe dueluri și să fii mai concentrat. Le cunoaștem calitatea: sunt letali atât în ​​spațiu, cât și în spații strâmte. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne răsturnăm complet planul. Meciurile sunt pline de momente. Trebuie să fii pregătit să înfrunți mai multe momente, mai multe variabile. Principiile dau identitate, sistemele dau flexibilitate, dar adesea uităm de calitățile jucătorilor: inteligența, experiența, capacitatea de a înțelege ce trebuie făcut în momentele decisive”.

„Cantonamentul nu garantează victoria”

„Pregătirea unui plan de meci este ușoară; cele 95 de minute determină rezultatul. Allegri este un câștigător, antrenorul cu cele mai multe titluri din Italia: știe să fie pragmatic, dar și să dezvolte echipa. De asemenea, ne așteptăm la ceva diferit față de obicei, așa că trebuie să fim pregătiți și dispuși mental să facem ceva în plus.

Uneori trebuie să suferi, alteori trebuie să domini fără a pierde echilibrul și calmul. Există multe aspecte care pot schimba un plan de meci. Cantonamentul nu garantează victoria, am experimentat asta ani de zile. Prefer să le ofer jucătorilor timp acasă: jucăm la fiecare trei zile, mulți dintre ei venind din cantonamente cu echipa națională. Vorbim despre jucători responsabili și profesioniști: se odihnesc ca și cum ar fi în cantonament. O zi întreagă petrecută împreună înainte de meci este suficientă pentru mine. Alegerea nu este despre cine are dreptate sau cine nu: vreau să creez cel mai bun confort mental pentru jucătorii mei.

A te distra este responsabil: înseamnă a aprecia lucrurile mărunte, precum soarele de astăzi după ninsoarea de ieri. Ele îți dau energie. Anxietatea arată întotdeauna cel mai rău scenariu posibil: este înșelătoare, te epuizează și te împiedică să-ți exprimi adevărata valoare. Trebuie să înfrunți totul cu zâmbetul pe buze și cu conștientizare. Fotbalul italian se poate îmbunătăți, dar nu trebuie să-și piardă identitatea. Este un campionat minunat, provocator și competitiv. Și voi, jurnaliștii, sunteți pasionați de el: acesta este un lucru frumos. Trebuie să zâmbim puțin mai mult și să ne facem mai puțin griji pentru golurile primite sau pentru remizele de 0-0. Fotbalul rămâne cel mai frumos lucru din această țară”, a declarat Cristian Chivu, potrivit inter.it.