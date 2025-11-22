Robert Lewandowski a intrat în istoria Barcelonei! Polonezul a marcat primul gol pe noul Camp Nou. Messi nu a fost uitat de fani - Antena Sport

Închide meniul
Robert Lewandowski a intrat în istoria Barcelonei! Polonezul a marcat primul gol pe noul Camp Nou. Messi nu a fost uitat de fani

La Liga

Robert Lewandowski a intrat în istoria Barcelonei! Polonezul a marcat primul gol pe noul Camp Nou. Messi nu a fost uitat de fani

Publicat: 22 noiembrie 2025, 17:42

Robert Lewandowski a intrat în istoria Barcelonei! Polonezul a marcat primul gol pe noul Camp Nou. Messi nu a fost uitat de fani

Robert Lewandowski, după ce a marcat primul gol pe noul Camp Nou / Contul de X al Barcelonei

Robert Lewandowski a avut nevoie de doar câteva minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Barcelona și Bilbao, din etapa cu numărul 13 din La Liga. Echipa lui Hansi Flick a revenit pe Camp Nou, după aproximativ doi ani și jumătate.

Arena celor de la Barcelona a intrat în renovări în iunie 2023, iar catalanii au fost nevoiți să joace pe Estadi Lluis Companys în ultimele sezoane. Chiar dacă renovările nu au fost finalizate, lucrările au ajuns într-un stadiu în care se pot organiza meciuri, iar peste 40.000 de oameni sunt prezenți pe noul Camp Nou.

Robert Lewandowski a marcat primul gol pe noul Camp Nou

În minutul 4, Robert Lewandowski a profitat de o eroare a apărării lui Bilbao. Polonezul a șutat de pe partea stângă și l-a învins pe Unai Simon, cu un șut la colțul scurt. În urma acestui gol, Lewandowski a intrat în istoria catalanilor, devenind primul fotbalist care înscrie pe noua arenă.

Înaintea meciului, catalanii au pregătit o mică ceremonie pentru a inaugura noua arenă. Imnul Barcelonei a fost cântat de fanii prezenți pe stadion, alături de un cor, totul culminând cu un foc de artificii.

În minutul 10 al partidei de pe Camp Nou, fanii i-au scandat numele lui Lionel Messi. Starul argentinian, care a scris istorie în tricoul blaugrana, a fost recent pe noua arenă, înainte de pauza internațională. Plecat în 2021 de la Barcelona, el nu a avut șansa de a-și lua niciodată la revedere de la fanii echipei, ultimul său în tricoul catalanilor fiind disputat fără spectatori, din cauza pandemiei.

1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 4 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 5 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
