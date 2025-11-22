Robert Lewandowski a intrat în istoria Barcelonei! Polonezul a marcat primul gol pe noul Camp Nou. Messi nu a fost uitat de fani - Antena Sport

Robert Lewandowski, după ce a marcat primul gol pe noul Camp Nou / Contul de X al Barcelonei

Robert Lewandowski a avut nevoie de doar câteva minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Barcelona și Bilbao, din etapa cu numărul 13 din La Liga. Echipa lui Hansi Flick a revenit pe Camp Nou, după aproximativ doi ani și jumătate.

Arena celor de la Barcelona a intrat în renovări în iunie 2023, iar catalanii au fost nevoiți să joace pe Estadi Lluis Companys în ultimele sezoane. Chiar dacă renovările nu au fost finalizate, lucrările au ajuns într-un stadiu în care se pot organiza meciuri, iar peste 40.000 de oameni sunt prezenți pe noul Camp Nou.

Robert Lewandowski a marcat primul gol pe noul Camp Nou

În minutul 4, Robert Lewandowski a profitat de o eroare a apărării lui Bilbao. Polonezul a șutat de pe partea stângă și l-a învins pe Unai Simon, cu un șut la colțul scurt. În urma acestui gol, Lewandowski a intrat în istoria catalanilor, devenind primul fotbalist care înscrie pe noua arenă.

Înaintea meciului, catalanii au pregătit o mică ceremonie pentru a inaugura noua arenă. Imnul Barcelonei a fost cântat de fanii prezenți pe stadion, alături de un cor, totul culminând cu un foc de artificii.