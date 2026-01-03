Modul incredibil prin care Anthony Joshua a "păcălit" moartea. Detaliul dezvăluit de avocatul șoferului - Antena Sport

În urma tragicului accident de maşină de luni din Nigeria, care a curmat viaţa a două persoane apropiate lui Anthony Joshua, avocatul şoferului a explicat că pugilistul trebuia iniţial să fie pasagerul din faţă înainte de a fi mutat pe bancheta din spate.

Această schimbare de poziţie, după toate probabilităţile, i-a salvat viaţa boxerului britanic.

Modul incredibil în care Joshua a “păcălit” moartea în accidentul din Nigeria

Cinci zile mai târziu, detaliile tragicului accident care a avut loc luni pe un drum aglomerat dintre Lagos şi Ibadan, în Nigeria, continuă să iasă la iveală. Accidentul a curmat viaţa lui Latif Ayodele şi Sina Ghami, antrenorul personal şi respectiv preparatorul fizic al lui Anthony Joshua, după ce SUV-ul lor s-a ciocnit cu un camion staţionat.

Sâmbăta aceasta, avocatul şoferului a oferit detalii suplimentare în Daily Mail. “Clientul meu a pledat nevinovat, iar ceea ce s-a întâmplat a fost un accident. Nu am avut încă ocazia să vorbesc cu el pe deplin, dar ştiu că susţine că frânele au cedat“, a explicat Olalekan Abiodun.

De asemenea, el a continuat să menţioneze un detaliu crucial: Anthony Joshua ar fi putut fi pe scaunul pasagerului din faţă la începutul călătoriei, mai degrabă decât pe scaunul din spate, în spatele şoferului. Această poziţie, a susţinut el, ar fi dus la moartea boxerului britanic, deoarece vehiculul a lovit camionul din partea pasagerului.