Modul incredibil prin care Anthony Joshua a "păcălit" moartea. Detaliul dezvăluit de avocatul șoferului - Antena Sport

Modul incredibil prin care Anthony Joshua a “păcălit” moartea. Detaliul dezvăluit de avocatul șoferului

Andrei Nicolae Publicat: 3 ianuarie 2026, 19:06

Modul incredibil prin care Anthony Joshua a păcălit moartea. Detaliul dezvăluit de avocatul șoferului

Anthony Joshua, după accidentul în care a fost implicat / X @OneJoblessBoy

În urma tragicului accident de maşină de luni din Nigeria, care a curmat viaţa a două persoane apropiate lui Anthony Joshua, avocatul şoferului a explicat că pugilistul trebuia iniţial să fie pasagerul din faţă înainte de a fi mutat pe bancheta din spate.

Această schimbare de poziţie, după toate probabilităţile, i-a salvat viaţa boxerului britanic.

Modul incredibil în care Joshua a “păcălit” moartea în accidentul din Nigeria

Cinci zile mai târziu, detaliile tragicului accident care a avut loc luni pe un drum aglomerat dintre Lagos şi Ibadan, în Nigeria, continuă să iasă la iveală. Accidentul a curmat viaţa lui Latif Ayodele şi Sina Ghami, antrenorul personal şi respectiv preparatorul fizic al lui Anthony Joshua, după ce SUV-ul lor s-a ciocnit cu un camion staţionat.

Sâmbăta aceasta, avocatul şoferului a oferit detalii suplimentare în Daily Mail. “Clientul meu a pledat nevinovat, iar ceea ce s-a întâmplat a fost un accident. Nu am avut încă ocazia să vorbesc cu el pe deplin, dar ştiu că susţine că frânele au cedat“, a explicat Olalekan Abiodun.

De asemenea, el a continuat să menţioneze un detaliu crucial: Anthony Joshua ar fi putut fi pe scaunul pasagerului din faţă la începutul călătoriei, mai degrabă decât pe scaunul din spate, în spatele şoferului. Această poziţie, a susţinut el, ar fi dus la moartea boxerului britanic, deoarece vehiculul a lovit camionul din partea pasagerului.

Fiul șoferului a confirmat declarațiile avocatului

Se pare că această schimbare de poziţie s-a produs ca urmare a lipsei de vizibilitate a şoferului, din cauza fizicului impunător al lui Joshua, care îl împiedica să vadă suficient în oglinda retrovizoare. “Am înţeles că a început călătoria în Lagos şi că Anthony stătea iniţial pe scaunul din faţă, dar şoferul i-a cerut să se mute“, a afirmat el.

Această versiune a fost confirmată de fiul şoferului, în vârstă de 19 ani. “Tatăl meu nu este un şofer rapid; respecta limita de viteză, iar apoi frânele i-au cedat. (…) Lucrează pentru Anthony de trei ani; este un şofer bun.

Ştiu că atunci când a început călătoria în Lagos, Anthony stătea în faţă, lângă şofer, dar tatăl meu l-a rugat să stea în spate pentru că îi bloca vederea“.

Sursa: news.ro

