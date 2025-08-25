"Aroganţa" milionarului român care are "cel mai tare restaurant din Dubai"! Ce achiziţie a putut face - Antena Sport

Cosmin Olăroiu (56 de ani) a făcut o achiziţie neobişnuită, la îndemnul fiului său, Dani.

Olăroiu, care e selecţionerul naţionalei Emiratelor Arabe Unite, e şi co-proprietar al “celui mai tare restaurant” din Dubai.

Cosmin Olăroiu şi-a luat un piton regal

Potrivit fanatik.ro, Cosmin Olăroiu a achiziţionat un piton regal, pe care îl ţine la ferma lui din Snagov. Pitonul regal este un tip de şarpe neveninos. Preţul lui pleacă de la câteva sute de euro şi ajunge la câteva mii.

Olăroiu are o fermă bio la Snagov. El a investit, din banii obţinuţi în fotbal, şi în afacerile imobiliare.

“Oli” are un salariu de 6 milioane de euro la naţionala Emiratelor Arabe Unite. Înainte de a pleca de la Al-Sharjah, a cucerit cu această echipă Liga Campionilor Asiei 2. În total, Olăroiu a cucerit 22 de trofee în cariera lui de antrenor.