"Aroganţa" milionarului român care are "cel mai tare restaurant din Dubai"! Ce achiziţie a putut face - Antena Sport

Cosmin Olăroiu (56 de ani) a făcut o achiziţie neobişnuită, la îndemnul fiului său, Dani.
Olăroiu, care e selecţionerul naţionalei Emiratelor Arabe Unite, e şi co-proprietar al “celui mai tare restaurant” din Dubai.
Cosmin Olăroiu şi-a luat un piton regal
Potrivit fanatik.ro, Cosmin Olăroiu a achiziţionat un piton regal, pe care îl ţine la ferma lui din Snagov. Pitonul regal este un tip de şarpe neveninos. Preţul lui pleacă de la câteva sute de euro şi ajunge la câteva mii.
Olăroiu are o fermă bio la Snagov. El a investit, din banii obţinuţi în fotbal, şi în afacerile imobiliare.
“Oli” are un salariu de 6 milioane de euro la naţionala Emiratelor Arabe Unite. Înainte de a pleca de la Al-Sharjah, a cucerit cu această echipă Liga Campionilor Asiei 2. În total, Olăroiu a cucerit 22 de trofee în cariera lui de antrenor.
“Oli stă pe 200.000.000 de euro”
Potrivit lui Dumitru Dragomir, Cosmin Olăroiu ar avea o avere de 200 de milioane de euro!
„E de o viață acolo. Fiul meu a fost la el acasă, are o casă… Mi-a zis fiul meu că această casă, din Dubai, face puțin peste 15.000.000 de euro. Dacă nu i-a mai furat din bani, Oli stă pe 200.000.000 de euro. A făcut atâtea afaceri… are ceas de 500.000 de euro la mână, să știi sigur că are avere de peste 200.000.000 de euro. Este un tip de respectat și ce vorbești cu el… Mormânt! Literă de lege”, spunea Dumitru Dragomir, conform sursei citate mai sus.
Dragomir dădea detalii şi despre restaurantul din Dubai, “cel mai tare” de acolo potrivit fostului şef LPF, Cosmin Olăroiu fiind acţionar la acel local.