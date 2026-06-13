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Brazilia – Maroc LIVE VIDEO (01:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Naționala lui Ancelotti, misiune dificilă în primul meci de la CM

Viviana Moraru Publicat: 13 iunie 2026, 13:48

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Brazilia – Maroc LIVE VIDEO (01:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Naționala lui Ancelotti, misiune dificilă în primul meci de la CM

Vinicius și Carlo Ancelotti, în timpul unui meci al Braziliei/ Profimedia

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Brazilia – Maroc, duelul din prima etapă a Grupei C de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Naționala lui Carlo Ancelotti are o misiune dificilă în primul meci de la turneul final.

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Brazilia și Maroc se vor înfrunta pe MetLife Stadium, arena de peste 80.000 de locuri din New York, care va găzdui și finala Campionatului Mondial, de pe 19 iulie.

Brazilia – Maroc LIVE VIDEO (01:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Brazilia țintește câștigarea Cupei Mondiale, cu Carlo Ancelotti pe bancă. Ultima dată, sud-americanii au triumfat la turneul final mondial în 2002, fiind cea mai de succes națională din istoria competiției, cu cinci trofee în palmares.

La Campionatul Mondial din 2022, Brazilia a fost eliminată în sferturi de Croația. Maroc, de cealaltă parte, a fost una dintre revelațiile turneului, reușind să ajungă până în semifinale, unde a fost eliminată de Franța.

Brazilia și Maroc s-au duelat de două ori, până la confruntarea din grupele Campionatului Mondial 2026. Cele două naționale au disputat un amical în 2023, câștigat de africani cu scorul de 2-1. Prima confruntare directă a avut loc în grupele Campionatului Mondial din 1998, partida fiind câștigată fără emoții de brazilieni, scor 3-0.

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Din Grupa C mai fac parte Haiti și Scoția, care se vor înfrunta de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Neymar nu va juca în Brazilia – Maroc

Carlo Ancelotti a oficializat absenţa lui Neymar, subliniind că acesta nu a putut relua antrenamentele echipei şi se aşteaptă să revină pe teren săptămâna viitoare.

Neymar munceşte incredibil de mult pentru a se recupera cât mai repede posibil. Sperăm că va fi apt şi se va alătura antrenamentelor colective săptămâna viitoare.

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Când îl convocăm pe Neymar, nu este doar pentru abilităţile sale tehnice incontestabile, ci şi pentru experienţa sa şi exemplul pe care îl poate da jucătorilor mai tineri din echipă. Dar nu va fi disponibil pentru meciul din Maroc”, a declarat Ancelotti.

Lot Brazilia CM 2026

  • Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)
  • Fundași: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
  • Mijlocași: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Atacanți: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)
  • Selecţioner: Carlo Ancelotti

Lot Maroc CM 2026

  • Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)
  • Fundași: Nayef Aguerd (Marseille), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV, împrumutat de la Roma)
  • Mijlocași: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)
  • Atacanți: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (Strasbourg), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)
  • Selecţioner: Mohamed Ouahbi
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