Ce a ajuns să facă pentru bani Cristian Daminuţă: "În lipsa creierului, am luat decizii greşite" - Antena Sport

Cristian Daminuţă (35 de ani) lucrează în prezent ca agent de securitate pe aeroportul din oraşul său natal, Timişoara. (IMAGINI CU DAMINUŢĂ ŞI SOŢIA LUI ÎN GALERIA FOTO)

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trecut pe la Inter şi AC Milan, Daminuţă şi-a încheiat cariera de fotbalist în 2023. După retragere el anunţa că şi-a deschis o afacere cu burgeri, dar este neclar ce s-a întâmplat cu acea afacere, având în vedere că Daminuţă s-a angajat.

Daminuţă s-a angajat ca agent de securitate pe aeroport

“În urma încheierii carierei de fotbalist trebuia să încep o viață nouă. Fotbalul a căzut pe locul doi din cauza sistemului, așa că m-am reorientat și am făcut cea mai bună alegere. Regret că nu am făcut asta mai demult. Sunt agent de securitate pe aeroport. Sunt foarte bucuros de drumul ales. Am un copil mic de crescut și a trebuit să fac ceva.

Am dispărut așa din viața publică, mă ocup de familie. Îmi ajunge cât am stat în lumina reflectoarelor. Stau împreună cu copiii, de când mă trezesc și până mă pun să dorm. Nu mă identific cu ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Prefer să stau deoparte, îmi văd de treaba mea și este mai bine așa”, a declarat Cristian Daminuţă pentru digisport.ro.

Daminuţă regretă decizia de a pleca de la Viitorul, care între timp a devenit Farul. A plecat în Irak, iar de acolo cariera lui a luat-o în jos. La 33 de ani şi-a încheiat cariera.