Ce a ajuns să facă pentru bani Cristian Daminuţă: "În lipsa creierului, am luat decizii greşite" - Antena Sport

Cristian Daminuţă (35 de ani) lucrează în prezent ca agent de securitate pe aeroportul din oraşul său natal, Timişoara. (IMAGINI CU DAMINUŢĂ ŞI SOŢIA LUI ÎN GALERIA FOTO)
Trecut pe la Inter şi AC Milan, Daminuţă şi-a încheiat cariera de fotbalist în 2023. După retragere el anunţa că şi-a deschis o afacere cu burgeri, dar este neclar ce s-a întâmplat cu acea afacere, având în vedere că Daminuţă s-a angajat.
Daminuţă s-a angajat ca agent de securitate pe aeroport
“În urma încheierii carierei de fotbalist trebuia să încep o viață nouă. Fotbalul a căzut pe locul doi din cauza sistemului, așa că m-am reorientat și am făcut cea mai bună alegere. Regret că nu am făcut asta mai demult. Sunt agent de securitate pe aeroport. Sunt foarte bucuros de drumul ales. Am un copil mic de crescut și a trebuit să fac ceva.
Am dispărut așa din viața publică, mă ocup de familie. Îmi ajunge cât am stat în lumina reflectoarelor. Stau împreună cu copiii, de când mă trezesc și până mă pun să dorm. Nu mă identific cu ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Prefer să stau deoparte, îmi văd de treaba mea și este mai bine așa”, a declarat Cristian Daminuţă pentru digisport.ro.
Daminuţă regretă decizia de a pleca de la Viitorul, care între timp a devenit Farul. A plecat în Irak, iar de acolo cariera lui a luat-o în jos. La 33 de ani şi-a încheiat cariera.
“Am avut atunci două sezoane foarte bune la domnul Hagi. Îmi expirase contractul cu AC Milan, iar la Viitorul, pe atunci erau salarii foarte mici. Florin Tănase avea, spre exemplu, 600-800 de euro salariu. Eu, pentru că mă aflam la final de contract cu AC Milan, am zis că pot obține un salariu mai mare în altă parte și a apărut varianta Irak. A fost catastrofă totală.
Iar Viitorul, în sezonul care a continuat, a luat titlul. Vă dați seama ce am simțit. Poate că altfel decurgea cariera mea. Una peste alta, fotbalul a reprezentat o experiență frumoasă. Păcat că, în lipsa creierului, am luat decizii greșite. Plus că m-am luat dus de val și nici nu am avut oamenii potrriviți lângă mine”, a mai spus Daminuţă, pentru sursa citată.
După retragerea din fotbal, îşi deschisese o afacere
În urmă cu doi ani, după retragerea din fotbal, Daminuţă anunţa că şi-a deschis o afacere cu burgeri. El spunea că afacerea mergea foarte bine. Nu se ştie dacă afacerea a dat greş sau, pur şi simplu, se ocupă altcineva de ea în acest moment.
“Momentan mă ocup de o afacere pe care am deschis-o în Timișoara, cu burgeri. Soția e acasă cu copiii, așteptăm să vină vremea frumoasă, să ne bucurăm și să ne creștem copiii în liniște și pace.
Merge foarte bine, mulțumim lui Dumnezeu, oricum în ultimii 2 ani, au explodat aceste afaceri în domeniul burgerilor, că s-au deschis foarte multe și este loc pentru toată lumea”, declara Cristian Daminuță pentru antenastars.ro.
Daminuţă a avut o viaţă zbuciumată din punct de vedere sentimental. În 2022 s-a căsătorit a treia oară, cu Mădălina, de care a fost aproape de divorţ ulterior. Cei doi, care au împreună o fată şi un băiat, se separaseră, dar s-au împăcat ulterior.
La câteva luni după căsătorie, soţia lui Daminuţă îşi făcuse cont pe OnlyFans. Chiar dacă Daminuţă i-a spus că nu e deranjat de acest lucru, ultima oară soţia lui, Mădălina, nu era sigură de asta.
“Nu știu! Când am deschis contul, nu l-a deranjat! Eu voiam un venit în plus pentru mine și copii! Acum nu știu! Întrebați-l și pe el! Sau, mai bine zis, el ce dorește?”, spunea ea.
