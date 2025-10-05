Suma "indecentă" pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. "Le fac pe plac" - Antena Sport

Închide meniul
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”

Publicat: 5 octombrie 2025, 10:29

Ion Ţiriac (86 de ani) a dezvăluit în trecut cât plăteşte pentru loja pe care o deţine la Roland Garros , pe ”Philippe Chatrier”. Pentru a putea vedea cele mai tari meciuri de la Openul francez, acesta scoate din conturi 120.000 de euro anual.

Chiar dacă nu ajunge mereu la Paris în perioada Roland Garros, magnatul român plăteşte plăteşte pentru cele patru locuri echivalentul a 2.000 de euro pe un bilet, cu care ar putea fi pe “Chatrier” în toate zilele competiţiei. Suma e considerată şi de Ţiriac a fi una “indecentă”.

Ion Ţiriac plăteşte 120.000 pentru loja de la Roland Garros

Boxa aceasta mă costă 120.000 de euro pentru 4 locuri. În două săptămâni de concurs, se traduce în 2.000 euro pentru un bilet. E cam indecent, nu? Sunt acolo din când în când în timpul turneului, dar îmi place să le fac pe plac prietenilor.

La finala din acest an, i-am avut pe Richard Mille, CEO-ul Volkswagen, și pe Patrice Clerc, fost director al turneului, care nu mai venise la Roland Garros de ‘veacuri’!”, a declarat Ion Țiriac, cu un an în urmă, potrivit welovetennis.fr.

Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani

Ion Ţiriac are o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari, conform Forbes. Fostul sportiv a strâns sume uriaşe din afacerile pe care le are în domeniile auto sau financiar.

Ion Ţiriac a transmis însă nu a avut timpul necesar pentru a-şi “cheltui banii”. Acesta a recunoscut că nu s-a putut bucura nici de ieşiri în familie sau cu prieteni, fiind preocupat întreaga sa viaţa de muncă.

“Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!

Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată sau să beau o sticlă de vin. Nu. Numai muncă, muncă și muncă.

Exclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei BicaExclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei Bica
Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului. N-am timp să-mi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine”, a declarat Ion Ţiriac, conform digisport.ro.

