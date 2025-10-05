Suma "indecentă" pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. "Le fac pe plac" - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) a dezvăluit în trecut cât plăteşte pentru loja pe care o deţine la Roland Garros , pe ”Philippe Chatrier”. Pentru a putea vedea cele mai tari meciuri de la Openul francez, acesta scoate din conturi 120.000 de euro anual.

Chiar dacă nu ajunge mereu la Paris în perioada Roland Garros, magnatul român plăteşte plăteşte pentru cele patru locuri echivalentul a 2.000 de euro pe un bilet, cu care ar putea fi pe “Chatrier” în toate zilele competiţiei. Suma e considerată şi de Ţiriac a fi una “indecentă”.

Ion Ţiriac plăteşte 120.000 pentru loja de la Roland Garros

”Boxa aceasta mă costă 120.000 de euro pentru 4 locuri. În două săptămâni de concurs, se traduce în 2.000 euro pentru un bilet. E cam indecent, nu? Sunt acolo din când în când în timpul turneului, dar îmi place să le fac pe plac prietenilor.

La finala din acest an, i-am avut pe Richard Mille, CEO-ul Volkswagen, și pe Patrice Clerc, fost director al turneului, care nu mai venise la Roland Garros de ‘veacuri’!”, a declarat Ion Țiriac, cu un an în urmă, potrivit welovetennis.fr.

Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani

Ion Ţiriac are o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari, conform Forbes. Fostul sportiv a strâns sume uriaşe din afacerile pe care le are în domeniile auto sau financiar.