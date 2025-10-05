Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Rațiu, decisiv pentru Rayo Vallecano în victoria cu Real Sociedad. Nota primită de român - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Andrei Rațiu, decisiv pentru Rayo Vallecano în victoria cu Real Sociedad. Nota primită de român

Andrei Rațiu, decisiv pentru Rayo Vallecano în victoria cu Real Sociedad. Nota primită de român

Daniel Işvanca Publicat: 5 octombrie 2025, 21:47

Comentarii
Andrei Rațiu, decisiv pentru Rayo Vallecano în victoria cu Real Sociedad. Nota primită de român

Andrei Rațiu în meciul cu Real Sociedad / Getty Images

Andrei Rațiu a fost titular și integralist duminică în meciul dintre Real Sociedad și Rayo Vallecano, din cadrul etapei cu numărul 8 a primei ligi din Spania. Fotbalistul român a contribuit decisiv la prima victorie a echipei sale, după o serie de șase meciuri fără succes.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta va fi o soluție pentru selecționerul Mircea Lucescu, fiind convocat de selecționerul României pentru dubla cu Moldova și Austria, de luna aceasta.

Andrei Rațiu, pasă de gol în Real Sociedad – Rayo Vallecano 0-1

Andrei Rațiu continuă seria evoluțiilor bune în tricoul celor de la Rayo Vallecano. Românul a fost titular și integralist duminică în deplasarea de pe terenul celor de la Real Sociedad.

În minutul 84 al partidei, fundașul român l-a servit excelent pe Pacha, cel care a înscris unicul gol al disputei. A fost prima victorie pentru Rayo Vallecano, după o serie de șase jocuri la rând fără succes în campionatul Spaniei.

55 de atingeri a reușit Andrei Rațiu, fiind notat cu 7.2 de către cei de la Sofa Score. El a câștigat cinci dueluri la sol, dar a și pierdut posesia în 11 rânduri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Motivul pentru care nu a fost extrădat în 2022
Observator
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Motivul pentru care nu a fost extrădat în 2022
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica. Exclusiv
21:43
Gestul făcut de jucătorii FCSB-ului după ce Florin Tănase a deschis scorul în derby-ul cu Craiova
21:40
LIVE VIDEOSporting Lisabona – Braga 1-0. Derby pentru campioana en-titre din Liga Portugal
21:38
LIVE TEXTFCSB – Universitatea Craiova 1-0. Se joacă tare pe Arena Națională!
21:30
Vladimir Screciu, două gafe în trei zile pentru Universitatea Craiova! Eroare mare în jocul cu FCSB
21:27
Istvan Kovacs, chemat de două ori la VAR! O dată a decis împotriva FCSB, o dată în favoarea campioanei
21:17
Manchester City, victorie la limită contra lui Brentford. Erling Haaland, din nou decisiv
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 6 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor