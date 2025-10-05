Andrei Rațiu, decisiv pentru Rayo Vallecano în victoria cu Real Sociedad. Nota primită de român - Antena Sport

Andrei Rațiu a fost titular și integralist duminică în meciul dintre Real Sociedad și Rayo Vallecano, din cadrul etapei cu numărul 8 a primei ligi din Spania. Fotbalistul român a contribuit decisiv la prima victorie a echipei sale, după o serie de șase meciuri fără succes.
Acesta va fi o soluție pentru selecționerul Mircea Lucescu, fiind convocat de selecționerul României pentru dubla cu Moldova și Austria, de luna aceasta.
Andrei Rațiu, pasă de gol în Real Sociedad – Rayo Vallecano 0-1
Andrei Rațiu continuă seria evoluțiilor bune în tricoul celor de la Rayo Vallecano. Românul a fost titular și integralist duminică în deplasarea de pe terenul celor de la Real Sociedad.
În minutul 84 al partidei, fundașul român l-a servit excelent pe Pacha, cel care a înscris unicul gol al disputei. A fost prima victorie pentru Rayo Vallecano, după o serie de șase jocuri la rând fără succes în campionatul Spaniei.
55 de atingeri a reușit Andrei Rațiu, fiind notat cu 7.2 de către cei de la Sofa Score. El a câștigat cinci dueluri la sol, dar a și pierdut posesia în 11 rânduri.
