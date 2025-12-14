O națională riscă să fie exclusă de la barajul pentru Cupa Mondială. De la ce a pornit cazul analizat de FIFA - Antena Sport

Meciurile de baraj pentru Cupa Mondială urmează să se dispute în luna martie a anului viitor, iar în ultimele săptămâni a fost stabilit și tabloul. Cu toate acestea, există posibilitatea ca una dintre naționale, Surinam, să nu mai poată participa în play-off din cauza unui conflict apărut în cadrul Federației de Fotbal
Surinam riscă să nu își joace șansa pentru a evolua în vara viitoare la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Țara din America de Sud se află “sub lupa” celor de la FIFA, care analizează un conflict juridic apărut în urma alegerilor din cadrul federației, care s-a soldat cu plângeri, potrivit celor de la ole.com.ar.
Surinam, OUT de la baraj? FIFA analizează cazul
Două grupuri, Oldenstam și Kurban, sunt nemulțumite privind rezultatele alegerilor din Federația de Fotbal din Surinam (SVB), iar din acest motiv au depus plângerile respective. În urma a celor întâplate, justiția a ordonat înghețarea conturilor forului, iar cazul a atras atenția celor de la CONCACAF și FIFA.
Potrivit sursei menționate anterior, orice intervenție externă în cadrul unei federații poate duce la suspendarea naționalei aferente, ceea ce ar însemna ca Surinam să fie OUT de la baraj. În cazul în care FIFA ia această decizie drastică, atunci ar exista mai multe scenarii:
- Bolivia, adversara de la baraj a Surinamului, să se califice direct în finala cu Iraq;
- Guatemala, naționala care a fost sub Surinam în grupa de calificare, să vină ea în semifinala de baraj;
- Honduras, locul al doilea din calificările CONCACAF care nu a reușit să ajungă la baraj, să vină în locul Surinamului.
