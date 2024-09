Ce face pentru bani văduva victimei lui Mario Iorgulescu: "Cea mai bună din Bucureşti". Mario a scăpat de pedeapsa uriaşă - Antena Sport

Ce face pentru bani văduva victimei lui Mario Iorgulescu Colaj Mario Iorgulescu şi văduva victimei sale Ce face pentru bani văduva victimei lui Mario Iorgulescu e un lucru pe care chiar Patricia Vicol, văduva lui Dany Vicol, ni l-a dezvăluit. Au trecut puţin peste 5 ani de la teribilul accident în care fiul lui Gino Iorgulescu, conducând beat şi drogat, l-a omorât pe Dany, tânărul de 24 de ani, tatăl a doi copii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În timp ce Mario Iorgulescu a scăpat de pedeapsa uriaşă de 13 ani şi 8 luni de închisoare, Patricia şi-a deschis o nouă afacere, susţine cancan.ro. Aceasta ar avea un restaurant, fiind şi o excelentă bucătăreasă. Pe TikTok, mulţi fani spun că este „cea mai bună din Bucureşti”. Ce face pentru bani văduva victimei lui Mario Iorgulescu Vedetele din Bucureşti trec pe la restaurantul Patriciei: ultimul de pe listă a fost Florin Salam, iar femeia a postat pe reţelele de socializare ce a gătit pentru manelist. ”Astăzi am deosebita plăcere de a face un platou pentru Florin Salam. Este o onoare pentru mine. Să ne apucăm de treabă! Cartofi cu mozzarella, varză – pentru că lui îi place varza foarte mult – cartofi cu brânză rasă, pulpe de pui, ceafă de porc, fleică de porc, mici, cârnați semi afumați, cârnați de casă, murături, ardei copt, roșii, sosul făcut de mine – usturoi și cu alte condimente, și mai am un alt sos cu muștar. Cam acesta este platoul pentru Florin Salam și o să vă arăt și varza călită cu fleicuță de porc, mămăliguță și ardei iute. Vă pup și vă aștept la Melek Coffe Pub”, a postat pe TikTok Patricia. Patricia Vicol susţine că nu a primit niciun ban de la familia Iorgulescu În spaţiul public, a apărut informaţia că Patricia ar fi primit două milioane de euro de la Mario Iorgulescu, despăgubiri după ce acesta i-a omorât soţul. Femeia a negat totul în vara lui 2024, susţind că nu a încasat niciun ban de la familia Iorgulescu. Reclamă

Reclamă

„Am un obicei prost. Eu nu îmi selectez mesajele, ce vreau citesc, ce nu vreau nu citesc. Tot ce îmi pare în ochi, citesc cu voce tare. În momentul acela am citit, cred că creierul s-a activat. Am vrut să dau replică, atunci în clipa aia eu nu am reacționat. Atunci am zis că nu mi-a dat Mario Iorgulescu două milioane de euro, și nu mi-a dat, vorbind la modul cel mai serios. Și, chiar dacă mi-ar fi dat, n-ar fi problema voastră, pentru că mi-a omorât soțul. Situația cu banii stă în felul următor.

Eu de la Mario Iorgulescu nu am luat niciodată niciun cent. În schimb, eu am luat bani de la asigurări, am fost despăgubită cu suma de 350 de mii de euro și eu și copii, acum doi ani. Deja suma a fost folosită pentru creșterea copiilor, când vor fi mari, să nu le lipsească partea financiară. Dar, de la Mario Iorgulescu eu nu am luat niciun ban””, a spus văduva lui Dani Vicol într-un podcast.

Motivarea uimitoare a Înaltei Curţi în „dosarul Mario Iorgulescu”

A venit motivarea de la Înalta Curte de Casație și Justiție, după admiterea recursului lui Mario Iorgulescu, cel care iniţial fusese condamnat la 13 ani şi 8 luni de închisoare. Beat şi drogat, fiul lui Gino Iorgulescu a ucis un alt bărbat, în urma unui accident rutier.

Reclamă

După admiterea recursului lui Iorgulescu, procesul va fi reluat la Curtea de Apel, dar Mario va fi încadrat la ucidere din culpă, pedeapsa fiind între 2 şi 7 ani, în loc de între 10 şi 20 de ani. Adriana Ispas, Lia Savonea și Dan Enescu au făcut parte din instanţă. Primii doi au admis recursul, în timp ce ultimul l-a respins. Completează: ”Infracţiunea de omor (…) se comite (…) printr-o acţiune (sau chiar inacţiune), care trebuie să fie îndreptată asupra victimei. Or, situaţia de fapt relevă (…) un accident rutier, definit prin chiar prescripţia normativă ca fiind un eveniment (…). Un eveniment este, în sine, fortuit, şi nu voit, are caracter imprevizibil”. ”Acțiunea autorului (conducătorul auto) este asupra autovehiculului, acesta acţionând sistemul de accelerare a vitezei peste limita legală, cu consecinţa intrării în coliziune frontală cu autoturismul condus de victimă căreia i-a cauzat decesul, elemente de fapt ce au valenţele unei fapte care (…) se încadrează în infracţiunea de ucidere din culpă. (…) Infracţiunea de omor ar fi posibilă doar în situaţia în care autovehiculul ar fi fost folosit sau acceptat a fi fost folosit drept mijloc în scopul suprimării vieţii victimei. Or, nici instanţa de fond şi nici instanţa de apel, nu au relevat o asemenea împrejurare”.

Reclamă