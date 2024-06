Ce putea să facă, la fiecare început de săptămână, Leonard Doroftei până să fie umilit şi numit "cerşetor" de către români! - Antena Sport

„Acum sunt bine. M-am regăsit, antrenez, asta e viața mea. Sunt fericit, dar sufletul meu rămâne acolo pentru totdeauna. În Romania nu ne-am găsit locul în ceea ce făceam. De aceea am plecat. A fost un moment când nu mă regăseam. Federația a fost un eșec, afacerea a fost alt eșec. M-am simțit vândut și trădat de Primăria Ploiești.

Am încercat să lupt pentru investiţia mea, pentru spaţiul acela oferit pe 25 de ani şi unii m-au făcut cerşetor. Când un ploieştean a scris un articol prin care spunea că sunt cerşetor am spus că e gata. Reprezint imaginea cuiva plecat de jos, care a încercat să facă ceva frumos, care a reușit să facă ceva frumos, da ei au știut să mă arunce și să îmi pună piciorul pe piept. Am considerat că nu merit să stau să mă umilesc în fața tuturor”, declara Leonard Doroftei pentru Radio Sport 1.

„M-au sufocat cu taxe, cu plăți”

„Am avut o ședință de familie. Eu am fost pentru Ploiești, nevasta pentru București, cei doi copii au fost pentru Montreal. Eu sper că sunt aici în vacanță. Însă acum nu mai este vorba despre mine sau despre soția mea, ci de viitorul copiilor mei.

Cu ce pot eu să-i ajut pe mai departe?! Dacă mi-ai luat afacerea, cu ce mai pot ajuta copiii mei mai departe?! M-au sufocat cu taxe, cu plăți, pur și simplu. Nu mi-au dat șansa nici măcar să-mi revin, după tot ceea ce s-a întâmplat”, spunea Doroftei într-un interviu la Antena Stars.