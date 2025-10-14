Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: "N-am cum să lipsesc" - Antena Sport

Victor Piţurcă şi-a dezvăluit pasiunea secretă. Fostul selecţioner, ajuns la vârsta de 69 de ani, a transmis că de mai mulţi ani merge la vânătoare.
“Piţi” a recunoscut că nu ratează sezonul de vânătoare, de la finalul acestui an. El a transmis că merge împreună cu mai mulţi prieteni apropiaţi.
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. Ce face în fiecare an
“În general fac plimbări multe, fac sport mult, nu numai plimbări. Sunt cu familia, îmi place să stau cu ei în fiecare zi. Merg și la câte o vânătoare. E sezonul de vânătoare și n-am cum să lipsesc. Am gașcă foarte frumoasă, cu prieteni vechi, cu care merg de ani de zile la vânătoare”, a declarat Victor Piţurcă, conform viva.ro.
Totodată, Victor Piţurcă a dezvăluit că fiul său cel mare, Alex, nu-l însoţeşte la vânătoare deoarece îi este milă de animale, şi preferă să joace fotbal cu el.
“Lui Alex nu-i place să vâneze, îi e milă de animale. Nici nu vrea să audă de așa ceva, nu suportă discuțiile astea. Mai jucăm câte o miuță, deci avem ce face. Mai ales că avem niște nepoți foarte îndrăgostiți de sport, așa că facem mereu mișcare”, a mai spus fostul selecţioner.
Victor Piţurcă este căsătorit cu Maria, femeia pe care a cunoscut-o când avea doar 17 ani. Cei doi au împreună şi un fiu, pe nume Alex, care are 41 de ani. Fostul internaţional are un fiu şi din relaţia pe care a avut-o cu Vica Blochina. Edan are 18 ani şi locuieşte alături de tatăl lui.
