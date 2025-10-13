Milionarul din fotbalul românesc vinde câini "cu picioare de aur", de 20.000 de euro bucata! Afacerea pe care o are Neţoiu - Antena Sport

Gigi Neţoiu deţine o fermă impresionantă la Cetate. Potrivit lui Mitică Dragomir, fostul patron de la Universitatea Craiova, Dinamo sau Rocar deține o fermă impresionantă, care valorează peste 50 de milioane de euro.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a recunoscut că a dorit să cumpere un câine de la ferma lui Gigi Nețoiu, dar omul de afaceri i-a cerut pentru un pui peste 20.000 de euro!

„Are niște câini… I-am spus că vreau și eu un câine din rasa aia, că arată așa câinele (n.r. – arată cu mâna înălțimea), nu am văzut în viața mea! Are câini de 100 de kile, cu ditamai căpățâna! Eu vreau să iau ca să mă joc cu el, cu nepoții. Mi-a spus că un pui costă 20.000 de euro. I-am spus: «Păi ce, are picioare de aur?». Rasa aia de câine costă 20.000 de dolari. I-am spus: «Băi, Nețoiule, e posibil să ceri 20.000?». El a spus: «Nici nu ți-l dau cu 20.000».

Pe data de 18 are zi mare de tot la Cetate acolo. O să vină tot guvernul, tot parlamentul, toți cei mari. Ce l-a dus mintea… Să ia atâtea hectare de zăvoi, de iarbă… Acestea sunt animale care stau în zăpadă! A făcut niște grajduri, nici nu le vezi capul”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.

Cine este Gigi Nețoiu. A fost acționar al clubului Dinamo București și a strâns avere din agricultură

Cine este Gigi Nețoiu. Este unul dintre numele sonore ale fotbalului românesc. Averea sa impresionantă, evaluată în zeci de milioane de euro, vine dintr-un portofoliu diversificat, cu afaceri în agricultură, turism și imobiliare. De-a lungul anilor, s-a remarcat nu doar prin succesul financiar, ci și prin influența sa în lumea sportului și afacerilor.