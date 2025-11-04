Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul în Capitală - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) s-a revoltat împotriva contractului pentru drepturile de televizare a Ligii 1. Becali a avut o tiradă la adresa LPF-ului şi chiar la adresa prietenului său, şeful LPF, Gino Iorgulescu.

Întrebat de ce nu apelează la patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani), în acest caz, Becali a comis un alt derapaj.

Becali, derapaj la adresa lui Valeriu Iftime

“(n.r: De ce nu luaţi legătura cu domnul Iftime?) Eu sunt împărat, mă duc la Guvern direct. A ajuns Becali să apeleze la Iftime, când Iftime a zis «Domnul Becali, dacă răzuiesc din dumneavoastră îmi fac statuie şi eu. Că mă mai iau de dumneavoastră, nu vă supăraţi». Adică el îşi face statuie că răzuieşte praf din statuia mea şi acum mă duc să apelez la Iftime? Chiar aşa mă crezi? Împăratul se duce să apeleze la slujitor? Eu sunt împăratul, Iftime e slujitor”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Gigi Becali a anunţat că va contesta în instanţă contractul pentru drepturile TV ale Ligii 1. Becali a declarat că a luat legătura şi cu şeful Consiliului Concurenţei în acest caz, Bogdan Chiriţoiu. Becali a transmis că l-a avertizat pe Chiriţoiu că oricine militează pentru acest contract ar fi luat mită.

Trimisul FCSB-ului la întâlnirea la care a fost votat acest contract a aprobat şi el această mişcare. 15 cluburi din cele 16 din Liga 1 au votat DA, numai Dinamo abţinându-se. Becali a dezvăluit că i-a certat atât pe cel trimis la întâlnire, cât şi pe Mihai Stoica.