Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul în Capitală - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) s-a revoltat împotriva contractului pentru drepturile de televizare a Ligii 1. Becali a avut o tiradă la adresa LPF-ului şi chiar la adresa prietenului său, şeful LPF, Gino Iorgulescu.
Întrebat de ce nu apelează la patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani), în acest caz, Becali a comis un alt derapaj.
Becali, derapaj la adresa lui Valeriu Iftime
“(n.r: De ce nu luaţi legătura cu domnul Iftime?) Eu sunt împărat, mă duc la Guvern direct. A ajuns Becali să apeleze la Iftime, când Iftime a zis «Domnul Becali, dacă răzuiesc din dumneavoastră îmi fac statuie şi eu. Că mă mai iau de dumneavoastră, nu vă supăraţi». Adică el îşi face statuie că răzuieşte praf din statuia mea şi acum mă duc să apelez la Iftime? Chiar aşa mă crezi? Împăratul se duce să apeleze la slujitor? Eu sunt împăratul, Iftime e slujitor”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.
Gigi Becali a anunţat că va contesta în instanţă contractul pentru drepturile TV ale Ligii 1. Becali a declarat că a luat legătura şi cu şeful Consiliului Concurenţei în acest caz, Bogdan Chiriţoiu. Becali a transmis că l-a avertizat pe Chiriţoiu că oricine militează pentru acest contract ar fi luat mită.
Trimisul FCSB-ului la întâlnirea la care a fost votat acest contract a aprobat şi el această mişcare. 15 cluburi din cele 16 din Liga 1 au votat DA, numai Dinamo abţinându-se. Becali a dezvăluit că i-a certat atât pe cel trimis la întâlnire, cât şi pe Mihai Stoica.
“M-am luat de copilul ăla (n.r: care a votat, de la FCSB), m-am luat şi de MM. Că mi-e ruşine de Gino stau să facă tâlhărie? Noi suntem idioţi? Băi, nu merge cu mine! Au abuzat de bunul meu simţ. Orice contract îl atac in înstanţă, nu accept aşa ceva”, a mai spus Becali pentru sursa citată.
Valeriu Iftime explica de ce merge cu metroul în Capitală
Valeriu Iftime, patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul. Iftime şi-a explicat decizia. E mai rapid şi mai ieftin să foloseşti transportul în comun în Capitală.
Iftime mărturisea că deţine un avion privat, pe care îl foloseşte însă rar. Este avionul uneia dintre societăţile sale.
“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.
«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime pentru gsp.ro.
- Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: “Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă”
- (P) Tendințe moderne în divertismentul digital și experiențele online sigure
- (P) Adidași de damă albi: 7 idei de ținute practice și moderne
- Cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina la 50 de ani. Afacerea cu care a dat lovitura: „Fac și lucruri pro bono”
- Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!”