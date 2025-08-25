Drama prin care au trecut Diana şi Dan Şucu: "Nici acum nu sunt vindecată 100%" - Antena Sport

Diana Şucu a povestit din nou cel mai greu moment prin care ea şi Dan Şucu au trecut, de-a lungul celor 20 de ani de relaţie.

Timp de un an de zile, unul dintre cei doi băieţi pe care îi are cu Dan Şucu a suferit de purpură idiopatică. Diana Şucu a mărturisit că ei şi soţului ei, Dan Şucu, le-au trebuit 3 ani să se refacă după acea perioadă dramatică. Din fericire, totul este acum bine.

Diana Şucu, despre cel mai greu moment din viaţa ei: “Ne-au trebuit 3 ani să ne revenim”

“Am avut o perioadă de un an care s-a terminat cu bine, dar nouă cred că ne-au trebuit vreo 3 ani să ne revenim și cred că nici astăzi nu sunt vindecată 100%. Și cred că nicio mamă, când trece prin diverse episoade cu copiii ei, nu se vindecă niciodată atunci când e vorba de sănătate”, a declarat Diana Şucu pentru cancan.ro.

Petru Andrei Cristian (16 ani), fiul cel mic al soţilor Şucu, joacă fotbal la Rapid, echipa patronată de tatăl lui, Dan Şucu. Fiul cel mare al soţilor Şucu, Dan Matei Şucu (19 ani), a jucat şi el în trecut la Rapid, dar a renunţat la fotbal şi acum se concentrează pe afaceri.

Diana Şucu a subliniat, pentru sursa citată, că fiul ei cel mare, Dan Matei, a avut mai multe opţiuni pentru viitor, dar a preferat să rămână şi să studieze în ţară, pentru a putea lucra alături de tatăl lui, Dan Şucu. Ea a dezvăluit că Dan Matei Şucu merge şi pe şantier, ajutându-l pe tatăl lui, Dan Şucu, în afacerile imobiliare pe care acesta le are.