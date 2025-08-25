Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Drama prin care au trecut Diana şi Dan Şucu: "Nici acum nu sunt vindecată 100%" - Antena Sport

Home | Diverse | Drama prin care au trecut Diana şi Dan Şucu: “Nici acum nu sunt vindecată 100%”
Foto

Drama prin care au trecut Diana şi Dan Şucu: “Nici acum nu sunt vindecată 100%”

Publicat: 25 august 2025, 18:42

Comentarii
Drama prin care au trecut Diana şi Dan Şucu: “Nici acum nu sunt vindecată 100%”
galerie foto Galerie (38)

Diana Şucu şi Dan Şucu / Hepta

Diana Şucu a povestit din nou cel mai greu moment prin care ea şi Dan Şucu au trecut, de-a lungul celor 20 de ani de relaţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Timp de un an de zile, unul dintre cei doi băieţi pe care îi are cu Dan Şucu a suferit de purpură idiopatică. Diana Şucu a mărturisit că ei şi soţului ei, Dan Şucu, le-au trebuit 3 ani să se refacă după acea perioadă dramatică. Din fericire, totul este acum bine.

Diana Şucu, despre cel mai greu moment din viaţa ei: “Ne-au trebuit 3 ani să ne revenim”

Am avut o perioadă de un an care s-a terminat cu bine, dar nouă cred că ne-au trebuit vreo 3 ani să ne revenim și cred că nici astăzi nu sunt vindecată 100%. Și cred că nicio mamă, când trece prin diverse episoade cu copiii ei, nu se vindecă niciodată atunci când e vorba de sănătate”, a declarat Diana Şucu pentru cancan.ro.

Petru Andrei Cristian (16 ani), fiul cel mic al soţilor Şucu, joacă fotbal la Rapid, echipa patronată de tatăl lui, Dan Şucu. Fiul cel mare al soţilor Şucu, Dan Matei Şucu (19 ani), a jucat şi el în trecut la Rapid, dar a renunţat la fotbal şi acum se concentrează pe afaceri.

Diana Şucu a subliniat, pentru sursa citată, că fiul ei cel mare, Dan Matei, a avut mai multe opţiuni pentru viitor, dar a preferat să rămână şi să studieze în ţară, pentru a putea lucra alături de tatăl lui, Dan Şucu. Ea a dezvăluit că Dan Matei Şucu merge şi pe şantier, ajutându-l pe tatăl lui, Dan Şucu, în afacerile imobiliare pe care acesta le are.

Reclamă
Reclamă

Dan Şucu este acţionar majoritar la cluburile Rapid şi Genoa. Milionarul român a preluat şi funcţia de preşedinte executiv al clubului din Serie A.

Diana Șucu
Soţii Şucu
Diana Şucu şi Dan Şucu
Familia Şucu
+(38)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Observator
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
20:26
VideoJurnal Antena Sport | La porțile Europei
20:10
Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid!
20:05
Barcelona vrea să transfere din La Liga! Jucătorul pe care au „pus ochii” catalanii
19:42
EXCLUSIVPatricia Vizitiu: “Handbalul va fi mai trist fără Cristina Neagu”. Semnalul de alarmă tras de fosta jucătoare!
19:21
Victor Pițurcă, mesaj pentru Cristi Chivu în ziua debutului în Serie A: “E o onoare!”
19:15
LIVE SCOREHermannstadt – Farul 1-0! Albu a deschis scorul!
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 5 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și