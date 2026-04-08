Home | Diverse | Echipa națională pe care Mircea Lucescu a refuzat-o de două ori, la 15 ani distanță

Echipa națională pe care Mircea Lucescu a refuzat-o de două ori, la 15 ani distanță

Ionuţ Axinescu Publicat: 8 aprilie 2026, 16:54

Echipa națională pe care Mircea Lucescu a refuzat-o de două ori, la 15 ani distanță

Mircea Lucescu / Profimedia

Mircea Lucescu a încetat din viață marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. De-a lungul anilor, „Il Luce” a antrenat numeroase echipe de club, din Italia până în Turcia și Rusia, precum și două echipe naționale: România, în două mandate, și Turcia.

Lucescu a avut posibilitatea să fie selecționer și pentru o a treia națiune, dar a refuzat. Nu doar o dată, ci de două ori, ba chiar la 15 ani distanță între cele două oferte.

Mircea Lucescu i-a spus „NU” Ucrainei, ca să evite duelul cu Răzvan

În decembrie 2009, când era pe val la Șahtior Donețk, alături de care cucerise Cupa UEFA, Mircea Lucescu a primit propunerea oficială de a prelua echipa națională a Ucrainei. În același timp, urma să rămână și pe banca lui Șahtior. Antrenorul român a spus însă „nu” Federației de la Kiev (UAF), motivul principal fiind că fiul său, Răzvan, era pe atunci selecționerul României.

„Oferta este destul de tentantă, dar președintele lui Șahtior nu este de acord să ocup ambele funcții. Vom trăi și vom vedea”, și-a nuanțat discursul Lucescu, în presa ucraineană. Tehnicianul a explicat că Ucraina are nevoie de un „selecționer neutru” și că nu își dorește să intre într-o dispută nici cu suporterii din Donețk, nici cu cei ai lui Dinamo Kiev.

Până la urmă, Lucescu a rămas la Șahtior până în 2016 și a devenit cel mai important antrenor din istoria „minerilor”. În total, românul a cucerit 22 de trofee cu gruparea din Donețk, dintre care opt titluri de campion al Ucrainei.

După EURO 2024, Ucraina l-a vrut din nou pe Lucescu

În iulie 2024, Lucescu a fost în pole-position pentru a ocupa banca Ucrainei. Președintele Federației de la Kiev, faimosul Andriy Shevchenko, i-a oferit postul de selecționer tehnicianului român.

Lucescu era pe atunci liber de contract, după ce demisionase de la cealaltă mare forță a Ucrainei, Dinamo Kiev. Pe de altă parte, Ucraina venea după un EURO 2024 modest, unde echipa lui Serhiy Rebrov ieșise din faza grupelor și pierduse clar în fața României, scor 0-3.

Oficial, Federația din Ucraina a negat că l-ar fi ofertat pe Mircea Lucescu, iar Rebrov a rămas în funcția pe care o ocupă și astăzi. Între timp, ucrainenii au ratat calificarea la Cupa Mondială, învinși în semifinala barajului de Suedia (1-3). Cât despre Lucescu, în august 2024 a acceptat să devină selecționer al României, ultima sa aventură în lumea fotbalului.

• 77 de meciuri a strâns Mircea Lucescu pe banca României, în cele două perioade ca selecționer: 35 de victorii, 20 de egaluri și 22 de eșecuri.
• 17 meciuri a adunat românul ca antrenor al Turciei: patru victorii, șase egaluri și șapte înfrângeri.

