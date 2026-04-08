Echipa națională pe care Mircea Lucescu a refuzat-o de două ori, la 15 ani distanță

Mircea Lucescu a încetat din viață marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. De-a lungul anilor, „Il Luce” a antrenat numeroase echipe de club, din Italia până în Turcia și Rusia, precum și două echipe naționale: România, în două mandate, și Turcia.

Lucescu a avut posibilitatea să fie selecționer și pentru o a treia națiune, dar a refuzat. Nu doar o dată, ci de două ori, ba chiar la 15 ani distanță între cele două oferte.

Mircea Lucescu i-a spus „NU” Ucrainei, ca să evite duelul cu Răzvan

În decembrie 2009, când era pe val la Șahtior Donețk, alături de care cucerise Cupa UEFA, Mircea Lucescu a primit propunerea oficială de a prelua echipa națională a Ucrainei. În același timp, urma să rămână și pe banca lui Șahtior. Antrenorul român a spus însă „nu” Federației de la Kiev (UAF), motivul principal fiind că fiul său, Răzvan, era pe atunci selecționerul României.

„Oferta este destul de tentantă, dar președintele lui Șahtior nu este de acord să ocup ambele funcții. Vom trăi și vom vedea”, și-a nuanțat discursul Lucescu, în presa ucraineană. Tehnicianul a explicat că Ucraina are nevoie de un „selecționer neutru” și că nu își dorește să intre într-o dispută nici cu suporterii din Donețk, nici cu cei ai lui Dinamo Kiev.

Până la urmă, Lucescu a rămas la Șahtior până în 2016 și a devenit cel mai important antrenor din istoria „minerilor”. În total, românul a cucerit 22 de trofee cu gruparea din Donețk, dintre care opt titluri de campion al Ucrainei.