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Gigi Becali: “Îi mulțumesc judecătorului!” Cum poate câştiga latifundiarul 48 de milioane de euro

Antena Sport Publicat: 20 iunie 2026, 10:24

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Gigi Becali: Îi mulțumesc judecătorului! Cum poate câştiga latifundiarul 48 de milioane de euro

Gigi Becali, pe stadion - Sport Pictures

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Gigi Becali este cunoscut pentru flerul pe care îl are în afacerile cu pământuri. Finanţatorul de la FCSB a dezvăluit ce noroc a avut cu amânarea unui proces timp de 15 ani.

Dacă ar fi câştigat pe loc procesul, Becali susţine că ar fi vândut terenul respectiv cu 2 milioane de euro. În 2026, latifundiarul anunţă că are ofertă de 50 de milioane de euro pentru el.

Gigi Becali a câştigat un proces pentru un teren care valorează enorm

“Am eu pe Iancu Nicolae vândut cu 1.200. Ea se unește de Iancu Nicolae și se unește cu autostradă. Tot bulevardul care unește Băneasa de autostradă, unde am donat eu. Am donat șapte hectare, ca facă autostradă.

Deci, am donat primăriei 35 de milioane. Am cedat, le-am dat cadou. Șapte hectare donate. Le-am luat cu un dolar metrul pătrat! Le-am luat în 1994 – 1995. Nu că era mult, dar nu-l cumpăra nimeni acolo. Nu i-am vândut lui Ilie? Cu 10, cu 15 euro metrul pătrat? Acum e o mie.

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De exemplu, m-am judecat pe un teren 15 ani, l-am câștigat acum vreo două luni. Dacă îl știgam atunci, îl vindeam cu vreo două milioane. Acum am 50 de milioane pe el!

Dacă nu era procesul, îl dădeam cu două. Îi mulțumesc judecătorului s-au lungit. Ba îl știgam, ba îl luau înapoi. 15 ani! Poate îl dădeam chiar și cu un milion“, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

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