Imaginea zilei în Bucureşti! Milionarul celebru căruia maşina de 700.000 de euro i-a fost ridicată cu platforma

Mirel Rădoi este un împătimit al maşinilor scumpe, acesta fiind şi motivul pentru care o parte din averea antrenorului de 45 de ani s-a dus spre această pasiune.

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Fostul antrenor de la FCSB se află în Bucureşti de câteva zile, în vacanţă, iar, conform digisport.ro, maşina de 700.000 de euro i-a fost ridicată cu platforma de către oamenii legii din Capitală.

Maşina lui Mirel Rădoi, ridicată cu platforma

Nu se ştie încă dacă e vorba despre o problemă avută de bolid sau dacă fostul selecţioner al României a parcat într-un loc nepermis.

Pe de altă parte, Rolls-Royce Cullinan Mansory, maşina din 2023 cu un motor de 6.8 litri şi 571 de cai e scoasă la vânzare de Mirel Rădoi, pentru preţul de 732.000 de euro.

Ce maşini are Mirel Rădoi

Mirel Rădoi are, printre altele, un Rolls-Royce Cullinan Mansory, evaluat la 700.000 de euro şi un Mercedes Brabus 900 Rocket Edition, a cărui valoare este de 600.000 de euro, maşina personalizată fiind produsă în numai 25 de exemplare în întreaga lume.