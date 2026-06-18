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Imaginea zilei în Bucureşti! Milionarul celebru căruia maşina de 700.000 de euro i-a fost ridicată cu platforma

Antena Sport Publicat: 18 iunie 2026, 13:51

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Imaginea zilei în Bucureşti! Milionarul celebru căruia maşina de 700.000 de euro i-a fost ridicată cu platforma

Maşină Mirel Rădoi - TikTok@guenduziiii

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Mirel Rădoi este un împătimit al maşinilor scumpe, acesta fiind şi motivul pentru care o parte din averea antrenorului de 45 de ani s-a dus spre această pasiune.

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Fostul antrenor de la FCSB se află în Bucureşti de câteva zile, în vacanţă, iar, conform digisport.ro, maşina de 700.000 de euro i-a fost ridicată cu platforma de către oamenii legii din Capitală.

Maşina lui Mirel Rădoi, ridicată cu platforma

Nu se ştie încă dacă e vorba despre o problemă avută de bolid sau dacă fostul selecţioner al României a parcat într-un loc nepermis.

Pe de altă parte, Rolls-Royce Cullinan Mansory, maşina din 2023 cu un motor de 6.8 litri şi 571 de cai e scoasă la vânzare de Mirel Rădoi, pentru preţul de 732.000 de euro.

Ce maşini are Mirel Rădoi

Mirel Rădoi are, printre altele, un Rolls-Royce Cullinan Mansory, evaluat la 700.000 de euro şi un Mercedes Brabus 900 Rocket Edition, a cărui valoare este de 600.000 de euro, maşina personalizată fiind produsă în numai 25 de exemplare în întreaga lume.

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Rădoi mai are un Mercedes Maybach, un Lamborghini Urus Mansory, un BMW X6, un Aston Martin Rapide, un Bentley Continental GT, un Bentley Bentayga şi un Ferrari F12 Berlinetta.

“Eu am câştigat 15 milioane (n.r. de dolari) în toată cariera, din care vreo şase s-au dus pe maşini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri. Nu ştiu dacă sunt eu în măsură să îi consiliez (n.r. – pe fotbalişti), pentru că şi pasiunea mea sunt maşinile, aşa că… Dacă vei câştiga o sumă aşa de mare, e clar că cel mai indicat e să îţi cumperi un apartament sau o casă“, a spus Mirel Rădoi, în urmă cu doi ani, pentru Antena Sport.

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