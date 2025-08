Cum a făcut avere milionarul român cu trei pensii. Afacerile secrete de care a vorbit abia acum - Antena Sport

Milionarul român cu trei pensii s-a decis să vorbească despre primii bani pe care i-a câştigat. Acesta a făcut avere din afaceri la care nimeni nu s-ar fi gândit că pot aduce bani mulţi. Totuşi, a recunoscut că cea mai bănoasă afacere rămâne cea din imobiliare pe care o deţine şi în prezent.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Milionarul român cu trei pensii a trecut prin momente incredibile în viaţă. Acum s-a decis să spună domeniile pe care le-a încercat în speranţa câştigării unor sume importante.

Afacerile secrete ale milionarului român cu trei pensii

Dumitru Dragomir a recunoscut că a încercat mai multe domenii până s-a stabilizat la imobiliare. Poveştile acestuia sunt de-a dreptul spumoase. Recunoaşte că şi din jocuri de noroc a încercat să câştige bani. „Apoi am trecut să scrisc nutrii. Multe! Într-o noapte mi-a dat cineva drumul la o cuşcă. Erau vreo 25 de nutrii într-o cuşcă. Iar când am vrut dimineaţa pe la 8 să plec la club, să ies din curte să plec cu maşina, era toată strada plină de şobolani de-aştia… Că ele cunt ca şobolanii, mai mari aşa. Şi a zis nevastă-mea: ‘Scapă de ele, că ne facem de râs!’. Dup-aia au mai aflat niște colorați de-ăștia și mi-au furat şi ei vreo 10-15 nutrii, aşa că le-am vândut pe toate. Deci am dat chix”, a spus Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

Dezvăluirile lui Dumitru Dragomir nu s-au oprit aici. Acesta a dezvăluit că a făcut şi afaceri cu aur sau genţi şi pantofi din piele de şarpe. „Era gramul de aur un dolar în Liban, dar n-a mers nici cu asta. Îl luam cu un dolar de-acolo, îl dădeam cu 8-9 dolari aici.

Apoi am încercat cu piei de şarpe, late de jumătate de metru şi lungi de cinci. Că mi-a zis unul, în Bucureşti, ‘Adu, dom’le, piei de şarpe’. Mi-a spus că merg la Cairo, că acolo sunt piei de şarpe cât vezi cu ochii. Să nu fie mai înguste de 20 cm, ca să se poată face genţi din ele. Ajunsesem de nevestele la mulţi şefi de-ai mei toate aveau genți de piele de șarpe și pantofi de piele de șarpe.