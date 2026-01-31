Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro - Antena Sport

Valeriu Iftime a fost întrebat cine dintre el, Gigi Becali şi Mihai Rotaru este mai bogat şi a făcut o dezvăluire impresionantă, legată de impozitul pe care îl va plăti patronul Botoşaniului, în 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Firma Elsaco, înfiinţată în 1994, va plăti către statul român un impozit de 41 de milioane de euro. Despre firma lui Iftime, s-a scris că ar avea aproape 8.000 de contracte cu statul.

Firma lui Valeriu Iftime, impozit de 41 de milioane de euro

“Domnul Becali e clar sus, domnul Șucu e sus. Despre domnul de la Craiova nu știu exact ce afaceri are, dar mi se pare foarte deștept. Din fotbal, poate e cel mai bun manager.

Dacă vrei să faci un top corect al bogaților din România, te uiți la impozitele plătite. Eu, anul acesta, plătesc la stat 41 de milioane de euro. Ăsta este impozitul pe care îl plătește Elsaco. Profitul e mai mic decât atât, dar ăsta e impozitul Acest text a fost.

O firmă de-a mea poate fi vândută la câteva sute de milioane de euro. Eu am cam 40% din ea”, a spus recent Iftime, citat de golazo.ro.