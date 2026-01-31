Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro - Antena Sport

Home | Diverse | Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro

Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro

Antena Sport Publicat: 31 ianuarie 2026, 15:38

Comentarii
Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro

Valeriu Iftime

Valeriu Iftime a fost întrebat cine dintre el, Gigi Becali şi Mihai Rotaru este mai bogat şi a făcut o dezvăluire impresionantă, legată de impozitul pe care îl va plăti patronul Botoşaniului, în 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Firma Elsaco, înfiinţată în 1994, va plăti către statul român un impozit de 41 de milioane de euro. Despre firma lui Iftime, s-a scris că ar avea aproape 8.000 de contracte cu statul.

Firma lui Valeriu Iftime, impozit de 41 de milioane de euro

“Domnul Becali e clar sus, domnul Șucu e sus. Despre domnul de la Craiova nu știu exact ce afaceri are, dar mi se pare foarte deștept. Din fotbal, poate e cel mai bun manager.

Dacă vrei să faci un top corect al bogaților din România, te uiți la impozitele plătite. Eu, anul acesta, plătesc la stat 41 de milioane de euro. Ăsta este impozitul pe care îl plătește Elsaco. Profitul e mai mic decât atât, dar ăsta e impozitul Acest text a fost.

O firmă de-a mea poate fi vândută la câteva sute de milioane de euro. Eu am cam 40% din ea”, a spus recent Iftime, citat de golazo.ro.

Reclamă
Reclamă

La momentul înfiinţării, Elsaco avea ca obiect de activitate lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide. Între timp, s-a extins domeniul şi vorbim şi despre servicii de mentenanţă pentru calculatoare, reabilitare de blocuri, achiziţii echipamente IT sau proiecte energetice.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga finala masculină de la Australian Open?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Câți bani câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Rival lui Dumitru Dragomir încasează o suma uluitoare: „Cel mai tare bloc din București”
Fanatik.ro
Câți bani câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Rival lui Dumitru Dragomir încasează o suma uluitoare: „Cel mai tare bloc din București”
18:32
Rapid – “U” Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. Echipele de start. Moruțan este titular
18:27
FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer
18:17
Valentin Mihăilă, gol superb în Istanbul Bașakșehir – Rizespor! Românul, printre cei mai buni de pe teren
18:06
LIVE SCOREFC Argeş – UTA 0-0. Duel tare pentru play-off la Mioveni. Arădenii au dat lovitura
18:05
Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: “I-a închis «ușa în nas»”
17:58
Ciprian Marica nu a ezitat! Cine îl va înlocui pe Denis Drăguș la barajul cu Turcia: „A muncit mult”
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate