La Liga, în deplasare: Real și Barca pot juca meciuri într-o altă țară, pe un stadion de 115.000 de locuri!

După ce intenția sa de a organiza un meci din campionatul Spaniei în Statele Unite, la Miami, a eșuat lamentabil, președintele La Liga a găsit o altă țară pentru a-și pune planul în aplicare. Javier Tebas (63 de ani) nu renunță la intenția de a externaliza jocurile din La Liga, în speranța unei rețete financiare mai bune.
„Luăm în considerare să jucăm un meci pe noul stadion din Casablanca. De ce nu? Având în vedere numărul mare de fani care urmăresc La Liga în Maroc, ar fi mai ușor să jucăm acolo. Mai ales pentru că dificultățile logistice legate de deplasări sunt minime”, a declarat Tebas, pentru agenția MAP (Maghreb Arab Press).
Real Madrid și Barcelona ar putea juca în nordul Africii, pe un stadion imens
Președintele La Liga a subliniat că echipele din Spania au o bază de suporteri imensă în Maroc, mai mare chiar decât cluburile din Premier League. „Pasiunea pentru La Liga este incredibilă în tot Orientul Mijlociu, din Irak până în Maroc. În special cu Maroc există legături istorice, care se reflectă în lumea fotbalului”, a mai zis Javier Tebas.
Astfel, Real Madrid sau Barcelona ar putea juca o partidă de campionat pe impozanta arenă Hassan II, din Casablanca. Stadionul, care va avea 115.000 de locuri și ar putea fi gazda finalei Cupei Mondiale din 2030, va fi inaugurat în 2028, potrivit celor mai recente surse.
Maroc are conexiuni strânse cu Spania, alături de care va și organiza Mondialul din 2030, unde și Portugalia va fi una dintre gazde. Distanța dintre țara situată în nordul Africii și Spania este relativ mică, așa că fanilor iberici nu le-ar fi peste mână să își urmeze echipa favorită.
Proiectul Villarreal – Barcelona la Miami, un eșec uriaș
Ideea lui Javier Tebas vine după ce organizarea meciului dintre Villarreal și Barcelona la Miami s-a dovedit un mare eșec. Duelul, contând pentru runda a 17-a din La Liga, ar fi trebuit să se dispute în decembrie 2025, pe arena Hard Rock, și ar fi fost primul din istoria ligii spaniole desfășurat în afara granițelor.
Cu toate că UEFA a dat undă verde proiectului, jucătorii au protestat, iar Villarreal s-a opus vehement. Pe deasupra, presa locală și Federația din Spania (RFEF) au respins la rândul lor inovația propusă de Tebas, pe motiv că ar afecta integritatea competiției.
Tebas a fost nevoit să renunțe, cel puțin pe moment, și a caracterizat situația drept „o oportunitate ratată de fotbalul spaniol”. Până acum, doar Supercupa Spaniei s-a jucat în străinătate, ultimele cinci ediții având loc în Arabia Saudită. Dacă noul proiect al lui Tebas se va materializa, Maroc va deveni prima țară în afara Spaniei care găzduiește un joc din La Liga.
