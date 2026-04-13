La Liga, în deplasare: Real și Barca pot juca meciuri într-o altă țară, pe un stadion de 115.000 de locuri!

După ce intenția sa de a organiza un meci din campionatul Spaniei în Statele Unite, la Miami, a eșuat lamentabil, președintele La Liga a găsit o altă țară pentru a-și pune planul în aplicare. Javier Tebas (63 de ani) nu renunță la intenția de a externaliza jocurile din La Liga, în speranța unei rețete financiare mai bune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Luăm în considerare să jucăm un meci pe noul stadion din Casablanca. De ce nu? Având în vedere numărul mare de fani care urmăresc La Liga în Maroc, ar fi mai ușor să jucăm acolo. Mai ales pentru că dificultățile logistice legate de deplasări sunt minime”, a declarat Tebas, pentru agenția MAP (Maghreb Arab Press).

Real Madrid și Barcelona ar putea juca în nordul Africii, pe un stadion imens

Președintele La Liga a subliniat că echipele din Spania au o bază de suporteri imensă în Maroc, mai mare chiar decât cluburile din Premier League. „Pasiunea pentru La Liga este incredibilă în tot Orientul Mijlociu, din Irak până în Maroc. În special cu Maroc există legături istorice, care se reflectă în lumea fotbalului”, a mai zis Javier Tebas.

Astfel, Real Madrid sau Barcelona ar putea juca o partidă de campionat pe impozanta arenă Hassan II, din Casablanca. Stadionul, care va avea 115.000 de locuri și ar putea fi gazda finalei Cupei Mondiale din 2030, va fi inaugurat în 2028, potrivit celor mai recente surse.

Maroc are conexiuni strânse cu Spania, alături de care va și organiza Mondialul din 2030, unde și Portugalia va fi una dintre gazde. Distanța dintre țara situată în nordul Africii și Spania este relativ mică, așa că fanilor iberici nu le-ar fi peste mână să își urmeze echipa favorită.