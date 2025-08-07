Manchester United și-a găsit atacant! Transfer de peste 75 de milioane de euro - Antena Sport

Manchester United a transferat un atacant în vârstă de 22 de ani “Diavolii” au plătit suma de 76,5 milioane de euro, plus bonusuri, pentru serviciile atacantului.
Este vorba despre Benjamin Sesko, jucător care era legitimat la RB Leipzig. Atacantul născut în 2003 a adunat deja 41 de selecții la echipa națională a Sloveniei.
Manchester United l-a transferat pe Benjamin Sesko
Fabrizio Romano este cel care a anunțat mutarea. Bejamin Sesko a semnat un contract valabil pe 5 sezoane cu gruparea din Premier League.
🚨💣 BREAKING: Benjamin Šeško to Manchester United, here we go! 🔴
Agreement club to club reached with RB Leipzig for €76.5m plus €8.5m add-ons.
Šeško agreed terms until 2030.
Šeško made clear on Tuesday that he wanted #MUFC, deal now reality.
New striker for Amorim 🇸🇮 pic.twitter.com/48Qe8mPI89
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025
Acesta va ajunge în scurt timp în lotul lui Ruben Amorim și se va pregăti pentru startul noului sezon de Premier League. În prima etapă, „diavolii” vor avea parte de un meci „de foc”, pe teren propriu, cu Arsenal, pe 17 august.
În cariera sa, Sesko a mai jucat pentru: NK Krsko, Domzale, RB Salzburg și FC Liefering. Din 2023 a jucat la RB Leipzig, echipă pentru care a adunat 87 de partide, în care a marcat de 39 de ori și a oferit 8 pase decisive.
În momentul de față, Sesko este cotat la suma de 70 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
