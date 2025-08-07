Manchester United și-a găsit atacant! Transfer de peste 75 de milioane de euro - Antena Sport

În 2012, la început de an, Dennis Politic a ajuns la academia celor de la Manchester United. Asta după o primă perioadă de juniorat la FC Brașov.

Atunci, părinţii lui Dennis Politic au decis atunci să facă pasul spre Anglia în încercarea de a-și asigura jucătorului un viitor mai bun în fotbal. Fotbalistul campioanei a dezvăluit și cum, mai apoi, a ajuns la United.

”Aveau amândoi (n.r. – părinții) joburi destul de bune aici, în țară, lucrau la pompieri și au renunțat la confort.

Na, ești în țara ta, ai joburi pentru care ai muncit toată viața, joburi de birou. Și au renunțat la confort pentru a-mi oferi mie șansa aceasta.

Un prieten de-ai mei a organizat inițial trialul meu la școala aceea de vară. El ne-a ajutat atunci să ne adaptăm mai bine în Anglia”, a spus Politic, într-un interviu pentru eAD deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Politic a mai spus că s-a adaptat destul de repede la noua viață, dar a şi dezvăluit cum l-a cunoscut pe Alex Ferguson.

”M-am adaptat destul de repede. În două-trei luni, din câte mi-aduc aminte, fiind zi de zi la școală, am început să vorbesc foarte bine și engleza.

Toți colegii când au aflat că joc pentru United, mulți fiind fani ai lui Manchester United, au început să-mi fie prieteni. Și m-am adaptat foarte bine. Mi-a fost destul de ușor. Ne-am întâlnit cu Sir Alex Ferguson. Dar noi fiind la copii și juniori, nu prea aveam treabă cu echipa mare.

Mi-aș fi dorit să mă întâlnesc cu Wayne Ronney sau cu Carlos Tevez. M-am întâlnit însă cu Costel Pantilimon când au jucat cu City și am fost copil de mingi. Mi-aduc aminte că m-am dus în spatele porții și chiar mi-a dat un tricou care era extrem de mare. Îmi ajungea până la glezne (n.r. râde)”, a mai spus Politic.