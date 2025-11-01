Dinamo şi CFR Cluj, amendate de Jandarmerie după cel mai "nebun" meci din acest sezon! Sancţiunile primite - Antena Sport

Dinamo şi CFR Cluj au fost amendate după partida incredibilă de vineri seară, câştigată de alb-roşii, după ce au fost conduşi. Emerllahu a deschis scorul cu noroc, după ce a ratat execuţia, în minutul 69 al meciului. Dinamo a revenit incredibil, asemenea lui Manchester United în finala din 1999 a Ligii Campionilor, disputată cu Bayern Munchen.

La fel ca atunci, echipa care a fost condusă, Dinamo, a înscris două goluri în două minute în finalul partidei. Dacă în 1999 Sheringham a înscris în minutul 90+1, iar Solskjaer a marcat golul victoriei în minutul 90+3, pe Arena Naţională Karamoko a egalat în minutul 90, pentru ca Alberto Soro să aducă golul victoriei “câinilor” în minutul 90+2. A fost primul gol al lui Soro în tricoul lui Dinamo.

Amenzi de 47.750 de lei după meciul Dinamo – CFR Cluj 2-1

După Dinamo – CFR Cluj 2-1, Jandarmeria a dat amenzi în valoare de 47.750 de lei. Echipa gazdă, Dinamo, va trebui să plătească 37.000 de lei. Dinamo a fost amendată şi pentru consumul de alcool în incinta Arenei Naţionale.

„Referință meci de fotbal FC Dinamo 1948 București – CFR Cluj. Măsuri dispuse cu ocazia partidei: În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 47.750 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 37.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.