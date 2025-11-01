Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo şi CFR Cluj, amendate de Jandarmerie după cel mai "nebun" meci din acest sezon! Sancţiunile primite - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo şi CFR Cluj, amendate de Jandarmerie după cel mai “nebun” meci din acest sezon! Sancţiunile primite

Dinamo şi CFR Cluj, amendate de Jandarmerie după cel mai “nebun” meci din acest sezon! Sancţiunile primite

Publicat: 1 noiembrie 2025, 15:39

Comentarii
Dinamo şi CFR Cluj, amendate de Jandarmerie după cel mai nebun meci din acest sezon! Sancţiunile primite

Imagine din meciul Dinamo - CFR Cluj / Sport Pictures

Dinamo şi CFR Cluj au fost amendate după partida incredibilă de vineri seară, câştigată de alb-roşii, după ce au fost conduşi. Emerllahu a deschis scorul cu noroc, după ce a ratat execuţia, în minutul 69 al meciului. Dinamo a revenit incredibil, asemenea lui Manchester United în finala din 1999 a Ligii Campionilor, disputată cu Bayern Munchen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La fel ca atunci, echipa care a fost condusă, Dinamo, a înscris două goluri în două minute în finalul partidei. Dacă în 1999 Sheringham a înscris în minutul 90+1, iar Solskjaer a marcat golul victoriei în minutul 90+3, pe Arena Naţională Karamoko a egalat în minutul 90, pentru ca Alberto Soro să aducă golul victoriei “câinilor” în minutul 90+2. A fost primul gol al lui Soro în tricoul lui Dinamo.

Amenzi de 47.750 de lei după meciul Dinamo – CFR Cluj 2-1

După Dinamo – CFR Cluj 2-1, Jandarmeria a dat amenzi în valoare de 47.750 de lei. Echipa gazdă, Dinamo, va trebui să plătească 37.000 de lei. Dinamo a fost amendată şi pentru consumul de alcool în incinta Arenei Naţionale.

Referință meci de fotbal FC Dinamo 1948 București – CFR Cluj. Măsuri dispuse cu ocazia partidei: În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 47.750 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 37.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Reclamă
Reclamă

Totodată, a fost aplicată o sancţiune complementară privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de un an. În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare”, a transmis Jandarmeria.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Observator
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
18:45
S-a terminat! Lamine Yamal a anunțat despărțirea de Nicki Nicole: „Asta e tot”
18:25
Cu cine se bate România pentru găzduirea finalelor Europa League din 2028 și 2029. Stadioane de top în luptă
18:13
Ciprian Marica, anunţ incredibil despre viitorul lui Mirel Rădoi la Craiova: “Mă aștept oricând să fie dat afară sau să plece!”
17:59
Dennis Man, elogiat după o nouă prestație fabuloasă la PSV: „Va deveni din ce în ce mai bun și mai important”
17:51
“Acolo se poate duce cineva disperat”. Mihai Stoica a văzut decizia lui Edi Iordănescu și a reacționat
17:26
El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 4 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 5 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 6 Antrenorul lui CFR, dărâmat şi el la ultimul lui meci pe banca ardelenilor! Ce a spus după ce Munteanu a plâns
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei