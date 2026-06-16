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O mai recunoşti? Luminiţa Becali, apariţie surprinzătoare la slujbă, la biserica de 10 milioane de euro a patronului FCSB

Radu Constantin Publicat: 16 iunie 2026, 11:19

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O mai recunoşti? Luminiţa Becali, apariţie surprinzătoare la slujbă, la biserica de 10 milioane de euro a patronului FCSB
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O mai recunoşti? Cum a apărut Luminiţa Becali la slujbă, la biserica de 10 milioane de euro a patronului FCSB. Toate privirile au fost pe ea. Cum toată lumea îl ştie pe Gigi Becali, care este un iubitor al televiziunilor, soția omului de afaceri a preferat mereu să păstreze discreția.

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Luminiţa Becali, arariţie surprinzătoare la slujbă, la biserica de 10 milioane de euro a patronului FCSB

Luminița Becali (55 de ani) a participat la un eveniment foarte important pentru soțul său, Gigi Becali (67 de ani): sfințirea bisericii de suflet a miliardarului, care a avut loc duminică, 14 iunie, în a doua duminică după Rusalii. Mereu cu bun gust, Luminiţa Becali nu a etalat o ţinută scumpă, ci a peferat să nu iasă în evidenţă. Purtând o rochie modestă, soţia latifundiarului a fost prezentă şi ea la slujba de sfinţire a bisericii din Pipera.

Diferenţa de vârstă dintre Luminiţa Becali şi Gigi Becali

Luminiţa Becali şi Gigi Becali s-au cunoscut pe când ea avea 14 ani, iar el, 26. Ce este mult mai puţin cunoscut este faptul ca deși sunt veri de gradul al treilea, căsătoria le-a fost aranjată de familiile lor, așa cum e tradiția la machidoni. Femeia în vârstă de 55 de ani a evitat până acum să fie în centrul atenție, apărând destul de rar la evenimentele mondene, alături de soțul ei.

O mai recunoşti? Luminiţa Becali, arapiţie surprinzătoare la slujbă

O mai recunoşti? Luminiţa Becali, arapiţie surprinzătoare la slujbă

Gigi Becali, despre iaungurarea bisericii

„De azi, pentru că voi fi în fiecare zi, și seara la vecernie, și dimineață la biserică, va fi schimbarea la față a lui Becali. Depinde cum vrea Domnul să mă facă, dar vreau viața mea schimbată, vreau tăierea împrejur a inimii. Tăierea împrejur a inimii înseamnă schimbarea vieții și în inima mea nu mai vreau niciun fel de piatră, sau fier.

Vreau numai aur, argint și pietre prețioase. Mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei sunt călugării, preoții, și nici ăia toți. Cei ce nu sunt, nu am treabă cu ei. De exemplu, pot să am rude. Am și nepot care nu merge la biserică.

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Eu îl iubesc, îl ajut, dar nu am treabă cu el. Eu nu mai vreau să am treabă în viața mea decât cu oameni care sunt în Hristos”, a declarat Gigi Becali, la Știrile Antena Stars.

 

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