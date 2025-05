(P) Finala UCL: PSG este favorită pe hârtie, dar Inter este o echipă care nu se dă bătută - Antena Sport

La nivel tactic, meciul e aproape un seminar de stiluri. PSG vine cu 4-3-3-ul fluid și o linie de mijloc care poate controla orice ritm: João Neves, Fabián Ruiz și Vitinha sunt centrul nervos al echipei, cu un Dembele în mare formă care poate rupe orice echilibru. Însă Inter nu vine pentru spectacol. 3-5-2-ul lor are un fel de mecanică pe care puține echipe o pot decoda. E un sistem în care fiecare pas, fiecare unghi și fiecare poziționare are o intenție clară.

Luis Enrique are avantajul unui lot odihnit, campionatul fiind deja câștigat. Inter, în schimb, e prinsă într-o luptă dură în Serie A, iar asta poate însemna fie prospețime, fie uzură. Când vine vorba de pariuri, balanța e puțin înclinată spre francezi. La casa de pariuri sportive Excelbet, PSG are cotă 1.66 la cucerirea trofeului, în timp ce Inter e la 2.23. Aceste estimări ne spun exact ce simte oricine s-a uitat la ultimele lor meciuri: PSG are poate mai multă calitate individuală, dar Inter are acel ceva care nu apare în statistici și poate surprinde oricând.

Un alt punct forte al PSG-ului este banca de rezerve: Gonçalo Ramos, Zaïre-Emery, chiar și Asensio. Cu toate acestea, Inzaghi a demonstrat de atâtea ori că este maestrul mutărilor de final.