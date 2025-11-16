Mihai Stoica, un nou avertisment pentru Daniel Bîrligea: „Am ajuns bătaia de joc a unui jucător!?” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica, un nou avertisment pentru Daniel Bîrligea: „Am ajuns bătaia de joc a unui jucător!?”

Daniel Işvanca Publicat: 16 noiembrie 2025, 19:59

Daniel Bîrligea / SPORT PICTURES

Daniel Bîrligea este în continuare în vizorul conducerii FCSB-ului, după acel cartonaș roșu încasat în meciul cu Hermannstadt. Amendat de către patronul campioanei României, acesta a făcut un gest care l-a revoltat pe Mihai Stoica.

După ce a deschis scorul în meciul dintre Bosnia și România, atacantul roș-albaștrilor a celebrat inedit, gestul fiind același cu cel de la Sibiu, când s-a prefăcut că îi arată cartonaș lui Radu Petrescu.

Mihai Stoica l-a taxat din nou pe Daniel Bîrligea: „Tu nici măcar atât nu înțelegi?”

Daniel Bîrligea a fost taxat iarăși de Mihai Stoica, după ce a ales să celebreze într-un mod inedit reușita din meciul de la Zenica, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Atacantul a fost criticat de președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, care l-a avertizat pentru ultima oară pentru atitudinea arătată pe teren.

„Bîrligea este jucător extraordinar. Scăriță cu piciorul stâng, el fiind dreptaci… dar prin gestul ăsta îmi arată că nu a înțeles nimic. Din cauza acestui gest putem să nu prindem play-off-ul, iar el îl repetă. Face bășcălie de noi. A, că te ia la mișto Mihăilă, foarte bine dacă tu îi permiți, dar nu faci tu bășcălie la echipa națională. Punctele nu ni le mai întoarce nimeni. Este bătaie de joc.

După ce ți-ai bătut joc de echipă, tu acum faci gesturi din astea? Faci glume cu Mihăilă? El n-are probleme, nu comentează la arbitru să ia galben. Trebuia să ia trei cartonașe galbene. Am ajuns bătaia de joc a unui jucător!? Sunt tineri, eu sunt bătrân, eu nu mai tolerez așa ceva.

La FCSB nu se va mai întâmpla așa ceva. Te ia la mișto Mihăilă. Tu nici măcar atât nu înțelegi? Faceți gesturi, sunteți voi amuzanți. Nu sunteți, mă, amuzanți. Sunteți ăia care au deschis scorul și au pierdut cu 1-3, iar apoi s-au plâns că au strigat țiganii, țiganii”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

