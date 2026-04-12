„Le-am zis, parcă juca Barcelona cu o echipa de liga a treia” Pancu, lăsat mască de meciul CFR – Dinamo

CFR Cluj și Dinamo au încheiat la egalitate în etapa a 4-a din play-off, scor 1-1, rezultat care o lasă pe CFR pe locul 4 în clasament, la 5 puncte de Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, cele care joacă luni.

Meciul a fost dominat însă de Dinamo, cea care a avut mai multe ocazii mari, inclusiv două respingeri de pe linia porții. Cea de-a doua, chiar la ultima fază.

Pancu nu crede în titlu

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu, a admis că a fost surprins de felul în care Dinamo a început partida: echipa lui Kopic a dominat categoric primele minute.

„Rămânem cu dovada de caracter, nu am ce să le reproșez jucătorilor. Știam că ne vor pune mari probleme. E un punct câștigat. Le-am spus jucătorilor la pauză că în primul sfert de oră aveam impresia că joacă Barcelona cu o echipă de liga a treia.

Am reușit să ne revenim apoi. Avem însă mari probleme în a recupera în cele 3-5 secunde. Și aceleași probleme cu faulturile în jumătatea adversă. Au fost și câteva momente de superficialitate. Dinamo are mare calitate, în momentele astea de obicei te pedepsește.