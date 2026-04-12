„Le-am zis, parcă juca Barcelona cu o echipa de liga a treia” Pancu, lăsat mască de meciul CFR – Dinamo

Sebastian Ujica Publicat: 12 aprilie 2026, 23:43

Daniel Pancu, la un meci la CFR Cluj/ Sport Pictures

CFR Cluj și Dinamo au încheiat la egalitate în etapa a 4-a din play-off, scor 1-1, rezultat care o lasă pe CFR pe locul 4 în clasament, la 5 puncte de Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, cele care joacă luni.

Meciul a fost dominat însă de Dinamo, cea care a avut mai multe ocazii mari, inclusiv două respingeri de pe linia porții. Cea de-a doua, chiar la ultima fază.

Pancu nu crede în titlu

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu, a admis că a fost surprins de felul în care Dinamo a început partida: echipa lui Kopic a dominat categoric primele minute.

„Rămânem cu dovada de caracter, nu am ce să le reproșez jucătorilor. Știam că ne vor pune mari probleme. E un punct câștigat. Le-am spus jucătorilor la pauză că în primul sfert de oră aveam impresia că joacă Barcelona cu o echipă de liga a treia.

Am reușit să ne revenim apoi. Avem însă mari probleme în a recupera în cele 3-5 secunde. Și aceleași probleme cu faulturile în jumătatea adversă. Au fost și câteva momente de superficialitate. Dinamo are mare calitate, în momentele astea de obicei te pedepsește.

Nimic de reproșat absolut nimănui pentru felul în care s-au implicat. E foarte greu, mai rămân șanse doar teoretice. Cum am arătat și la Craiova și astăzi, titlul este o iluzie. Am spus înainte să înceapă play-off-ul că putem termina și pe locul 6 și pe locul 1. Acesta este nivelul, acestea sunt echipele.

Eu nu accept astfel de ieșiri. I-am reproșat (nr. lui Andres Sfaiț) de pe bancă atunci când și-a aruncat apărătorile. Dar sunt poate și lucruri bune în astfel de momente” a spus Daniel Pancu la Digi Sport.

Harta șantierelor din București: zeci de linii de tramvai au intrat în reparaţii. Şoferii ocolesc şi 10 kmHarta șantierelor din București: zeci de linii de tramvai au intrat în reparaţii. Şoferii ocolesc şi 10 km
Citește și:
A murit în ziua de Paşte lângă soţia şi cei trei copii ai lui. Impact devastator în Caraş Severin
Observator
A murit în ziua de Paşte lângă soţia şi cei trei copii ai lui. Impact devastator în Caraş Severin
Gigi Becali s-a îmbolnăvit! Ce probleme de sănătate are patronul FCSB: „Am stat 3 zile”
Fanatik.ro
Gigi Becali s-a îmbolnăvit! Ce probleme de sănătate are patronul FCSB: „Am stat 3 zile”
23:26

Zeljko Kopic, nemulțumit după CFR – Dinamo 1-1: „Meritam mai mult de un punct”
22:54

CFR Cluj – Dinamo 1-1. Remiză tensionată în Gruia. „Câinii” rămân ultimii în play-off
22:45

Piele de găină. Ce s-a întâmplat la primul meci al Galatei pe propriul teren. Fanii au plâns pentru Lucescu
22:00

Como 3-4 Inter. Ce nebunie de meci. Inter revine de la 0-2 și face un pas uriaș spre titlu
21:52

Imaginea de milioane postată de Lamine Yamal. S-a inspirat de la o legendă din sport
21:37

Claudiu Niculescu a criticat arbitrajul, după ce i-a fost anulat un penalty în prelungiri: „Pot fi acuzat de subiectivism”
Vezi toate știrile
1 Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland 2 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 3 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 4 Gigi Becali l-a avertizat pe Mirel Rădoi, după FCSB – Oţelul 4-0: “Chiar dacă mă cert cu el, nu îl las”. Ce jucător a criticat 5 Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul 6 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină