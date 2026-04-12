„Le-am zis, parcă juca Barcelona cu o echipa de liga a treia” Pancu, lăsat mască de meciul CFR – Dinamo

CFR Cluj și Dinamo au încheiat la egalitate în etapa a 4-a din play-off, scor 1-1, rezultat care o lasă pe CFR pe locul 4 în clasament, la 5 puncte de Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, cele care joacă luni.
Meciul a fost dominat însă de Dinamo, cea care a avut mai multe ocazii mari, inclusiv două respingeri de pe linia porții. Cea de-a doua, chiar la ultima fază.
Pancu nu crede în titlu
Antrenorul celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu, a admis că a fost surprins de felul în care Dinamo a început partida: echipa lui Kopic a dominat categoric primele minute.
„Rămânem cu dovada de caracter, nu am ce să le reproșez jucătorilor. Știam că ne vor pune mari probleme. E un punct câștigat. Le-am spus jucătorilor la pauză că în primul sfert de oră aveam impresia că joacă Barcelona cu o echipă de liga a treia.
Am reușit să ne revenim apoi. Avem însă mari probleme în a recupera în cele 3-5 secunde. Și aceleași probleme cu faulturile în jumătatea adversă. Au fost și câteva momente de superficialitate. Dinamo are mare calitate, în momentele astea de obicei te pedepsește.
Nimic de reproșat absolut nimănui pentru felul în care s-au implicat. E foarte greu, mai rămân șanse doar teoretice. Cum am arătat și la Craiova și astăzi, titlul este o iluzie. Am spus înainte să înceapă play-off-ul că putem termina și pe locul 6 și pe locul 1. Acesta este nivelul, acestea sunt echipele.
Eu nu accept astfel de ieșiri. I-am reproșat (nr. lui Andres Sfaiț) de pe bancă atunci când și-a aruncat apărătorile. Dar sunt poate și lucruri bune în astfel de momente” a spus Daniel Pancu la Digi Sport.
- Schimbare neașteptată în UEFA Champions League. Mingea nu va mai avea design-ul celebru
- Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO
- Cum influențează tema și grafica unui slot experiența de joc
- Echipa națională pe care Mircea Lucescu a refuzat-o de două ori, la 15 ani distanță
- Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă