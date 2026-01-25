Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adevărul despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Nu este imobilizat la pat: "Se deplasează prin casă!" - Antena Sport

Home | Extra | Adevărul despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Nu este imobilizat la pat: “Se deplasează prin casă!”

Adevărul despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Nu este imobilizat la pat: “Se deplasează prin casă!”

Radu Constantin Publicat: 25 ianuarie 2026, 17:26

Comentarii
Adevărul despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Nu este imobilizat la pat: Se deplasează prin casă!

A trecut mai bine de un deceniu de la tragicul accident suferit de Michael Schumacher, pe pârtia din Meribel, în Alpii francezi. Familia a ţinut “la secret”  starea reală de sănătate a acestuia, până de curând, când jurnaliștii de la Daily Mail au vizitat reşedinţa în care se află fostul pilot, din Mallorca.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Datele oferite de jurnaliştii englezi sunt dătătoare de speranţă. El ar fi înregistrat un progres important şi nu mai este imobilizată la pat.

„Am călătorit la conacul lui Michael Schumacher din Mallorca. Acestea sunt veștile sfâșietoare pe care le-am aflat despre starea fizică a legendei F1!”, a scris Daily Mail.

Veştile sunt iteresante. Michael Schumacher se deplasează singur cu un scaun cu rotile şi chiar urmăreşte curse de Formula 1, alături de bunul său prieten, Jean Todt.

„Michael Schumacher nu mai e țintuit la pat și se poate deplasa prin casă, deși doar într-un scaun cu rotile și uneori cu asistența unei echipe de medici, plus asistente și terapeuți. În vârstă de 57 de ani, el primește îngrijiri medicale non-stop. Se spune că tratamentul său costă familia Schumacher zeci de mii de lire sterline pe săptămână.

Reclamă
Reclamă

Foarte puțini vizitatori au voie să intre în casa lui Schumacher, fie că se află la proprietatea sa din Mallorca sau la reședința principală din Gland, Elveția. Dar o persoană care are permis accesul este fostul director al echipei Ferrari, Jean Todt. Și se spune că Todt și Schumacher urmăresc împreună Marile Premii din F1!”, au preluat britanicii de la Express.co.uk.

Există şi veşti triste însă. Schumacher nu vorbeşte şi nu ar înţelege tot timpul ce se petrece în jurul lui.

„Raportul adaugă că nu este clar dacă Schumacher, în ciuda faptului că e conștient, înțelege sau nu ce se întâmplă în jurul său. O sursă anonimă a declarat: «Nu poți fi sigur dacă înțelege totul, pentru că nu poate spune nimănui. Senzația este că înțelege unele dintre lucrurile care se întâmplă în jurul său, dar probabil nu pe toate»!”, au mai spus britanicii.

Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din MinneapolisCine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Observator
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Ce replică i-a dat Ion Țiriac fostului premier al României: „Dumneavoastră știți în ce v-ați băgat?”
Fanatik.ro
Ce replică i-a dat Ion Țiriac fostului premier al României: „Dumneavoastră știți în ce v-ați băgat?”
19:16
Lamine Yamal, gol de senzație pentru Barcelona. Execuție din „foarfecă” în meciul cu Real Oviedo
19:09
VIDEOBenfica – Estrela Amadora, 20:00, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, titular în meciul cu echipa lui Jose Mourinho
18:51
VideoGică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei!
18:40
Gloria Bistriţa – Gyor 22-27. Româncele, învinse în Liga Campionilor după ce au condus la pauză
18:32
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru derby-ul cu CFR Cluj
18:22
“O gură de oxigen” Reacţia lui Gică Popescu după victoria Farului la Ploieşti! Ce a spus de transferuri
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia