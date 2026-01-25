Adevărul despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Nu este imobilizat la pat: "Se deplasează prin casă!" - Antena Sport

A trecut mai bine de un deceniu de la tragicul accident suferit de Michael Schumacher, pe pârtia din Meribel, în Alpii francezi. Familia a ţinut “la secret” starea reală de sănătate a acestuia, până de curând, când jurnaliștii de la Daily Mail au vizitat reşedinţa în care se află fostul pilot, din Mallorca.

Datele oferite de jurnaliştii englezi sunt dătătoare de speranţă. El ar fi înregistrat un progres important şi nu mai este imobilizată la pat.

„Am călătorit la conacul lui Michael Schumacher din Mallorca. Acestea sunt veștile sfâșietoare pe care le-am aflat despre starea fizică a legendei F1!”, a scris Daily Mail.

Veştile sunt iteresante. Michael Schumacher se deplasează singur cu un scaun cu rotile şi chiar urmăreşte curse de Formula 1, alături de bunul său prieten, Jean Todt.

„Michael Schumacher nu mai e țintuit la pat și se poate deplasa prin casă, deși doar într-un scaun cu rotile și uneori cu asistența unei echipe de medici, plus asistente și terapeuți. În vârstă de 57 de ani, el primește îngrijiri medicale non-stop. Se spune că tratamentul său costă familia Schumacher zeci de mii de lire sterline pe săptămână.