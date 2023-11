Andre Villas-Boas a fost atacat! Antrenorul, victimă a violenţei după ce a anunţat că va candida la şefia clubului FC Porto! - Antena Sport

„Perioada de transferuri s-a terminat prin aducerea lui Ntcham. Este o decizie luată peste capul meu, dimineață am înțeles că acesta mi-a fost băgat pe gât. Când am fost întrebat despre venirea sa, am spus, clar, că nu-l doresc. Nu era pe lista mea de achiziții. M-am trezit și am văzut pe o pagină web că noi, Marsilia, am adus un nou jucător. Imediat mi-am prezentat demisia. Nu sunt de acord cu politica sportivă a celor de aici. Nu vreau bani de la club, doar să mă lase să plec”, acuza atunci antrenorul Andre Villas-Boas.

Tehnicianul celor de la Marseille și-a prezentat demisia după ce a aflat că Olivier Ntcham, de la Celtic Glasgow, a fost împrumutat la echipă, deși el nu-și dăduse acordul. Plecarea sa a survenit într-un moment delicat pentru Olympique, care ajunsese la trei înfrângeri consecutive. Fanii s-au supărat și au atacat baza sportivă, provocând suspendarea meciului cu Rennes.

Interesant este faptul că Marseille era cea de a șaptea echipă pregătită de tehnicianul portughez, care n-a prins doi ani ”legați” la nicio grupare antrenată: Academica, FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai și Marseille.

Andre Villas-Boas a fost secundul lui Jose Mourinho la FC Porto şi Chelsea înainte de a deveni antrenor principal. Villas-Boas a recunoscut că Mourinho a fost idolul lui la un moment dat.

„În momentele mele de formare, lucrul cu Jose a fost cel mai bun moment al vieții mele. Am putut să mă înclin spre multe lucruri și lucrul cu el te duce la un alt nivel. Te îndrăgosteşti de el şi devine idolul tău. Voiam să fiu ca el şi absorbeam toată informaţia pe care el o dădea”, declara Villas-Boas. Relaţia lui cu Mourinho s-a răcit la un moment dat.