AS.ro LIVE | Gelu Cosma este invitatul lui Dan Pavel, de la 10:30. Dezvăluirile fostului fizioterapeut al Simonei Halep - Antena Sport

România – Columbia, marţi, 21:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY Gelu Cosma, unul dintre cei mai cunoscuţi kinetoterapeuţi din România, este invitatul lui Dan Pavel la AS.ro LIVE, de la 10:30. Gelu Cosma a colaborat şi cu Simona Halep.

Gelu Cosma va vorbi despre problemele cu care se confruntă sportivii şi care sunt cele mai eficiente remedii.

Gelu Cosma, la AS.ro LIVE

Licențiat în Kinetoterapie, absolvent de Master in Kinetoterapie și Biomecanică din cadrul Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport din București, membru din 2014 în Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă din România, in prezent doctorand in cadrul Universitatii Nationale de Educatie Fizica si Sport.