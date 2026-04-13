Atac bisericesc la Gigi Becali: “Consideră că pe Dumnezeu îl poți cumpăra cu bani, mântuirea o poți cumpăra cu bani…”

Un fost monah la Mănăstirea Cernica îl atacă pe Gigi Becali şi susţine că din cauza lui a fost nevoit să aleagă calea pribegiei. Cum s-a ajuns aici? În urmă cu un an, Gigi Becali a solicitat să se împărtășească în Sfântul Altar, dar Iustin Deică s-a opus.

El spune că doar preoții și diaconii trebuie să aibă acces, nu şi Gigi Becali. Latifundiarul ar fi primit o dispensă cu ajutorul căreia avea dreptul să se împărtăşească la Sfântul Altar, iar acest lucru l-a deranjat pe monah. A luat iniţiativă în rândul preoţilor, dar nu a avut succes. Deică susţine că Gigi Becali se bucură de susţinere din partea Patriarhului Daniel, iar el a fost nevoit să plece de la Cernica.

(n.r. – De ce v-au dat afară de la Cernica?) Problemele mele la frumoasa și celebra Mănăstire Cernica au început în momentul în care eu m-am opus împărtășirii lui Gigi Becali în Sfântul Altar, chiar la Mănăstirea Cernica. Practică total interzisă de canoanele bisericii noastre.

Gigi Becali, care consideră că pe Dumnezeu îl poți cumpăra cu bani, mântuirea o poți cumpăra cu bani, credința o poți cumpăra cu bani. Rătăcire la care au contribuit, evident, și unele fețe bisericești care n-au avut capacitatea să vadă inima lui Gigi Becali, sufletul lui Gigi Becali, pe omul Gigi Becali, ci banii lui Gigi Becali.

În data de 6 ianuarie, chiar de Bobotează, starețul Vasile Pîrjol, fostul stareț Maxim Bodoiu, dar și un echipaj de poliție din Pantelimon la care am apelat la 112 pentru a mă susține, cel mai probabil la porunca Patriarhului Daniel – pentru că el este mare și tare – chiar de gerul Bobotezei, pentru că era un frig de crăpau pietrele, în timpul nopții, m-au obligat să părăsesc Mănăstirea Cernica, chiar semnând pentru acest lucru. Motivul fiind acela că eu am demascat ereziile și apucăturile ecumeniste ale lui Dumitru Stăniloaie (n.r. un preot canonizat, chiar dacă a fost apropiat de Mișcarea Legionară), omul acesta care, prin ereziilor lui, a infectat generații de studenți, viitori preoți, dar și numeroși credincioși, astfel încât nu se mai face diferența dintre biserica adevărată, a lui Hristos, și celelalte așa-zise biserici”, a povestit Iustin Deică, fost monah la Mănăstirea Cernica, pe rețelele sociale.