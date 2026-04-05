Campionii României, alături de Mircea Lucescu. Simona Halep, mesaj din toată inima pentru “Il Luce”

Toţi campionii României sunt alături de Mircea Lucescu (80 de ani), în momentele de cumpănă prin care marele nostru antrenor trece în această perioadă. Simona Halep a ţinut şi ea să aibă un mesaj de încurajare pentru Il Luce.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lucescu se află în comă indusă la Spitalul Universitar, acolo unde familia sa a ajuns deja. “Suntem cu toţii alături de el”, e mesajul din inimă al Simonei Halep.

Simona Halep, mesaj pentru Mircea Lucescu

“Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului.

Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu din partea echipei naţionale

Mircea Lucescu se află în comă la Spitalul Universitar, iar echipa naţională a României a venit cu un mesaj de susţinere pentru unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului.