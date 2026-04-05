Campionii României, alături de Mircea Lucescu. Simona Halep, mesaj din toată inima pentru “Il Luce”

Dan Roșu Publicat: 5 aprilie 2026, 15:04

Simona Halep, în timpul unui interviu - Profimedia Images

Toţi campionii României sunt alături de Mircea Lucescu (80 de ani), în momentele de cumpănă prin care marele nostru antrenor trece în această perioadă. Simona Halep a ţinut şi ea să aibă un mesaj de încurajare pentru Il Luce.

Lucescu se află în comă indusă la Spitalul Universitar, acolo unde familia sa a ajuns deja. “Suntem cu toţii alături de el”, e mesajul din inimă al Simonei Halep.

“Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului.

Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu din partea echipei naţionale

Mircea Lucescu se află în comă la Spitalul Universitar, iar echipa naţională a României a venit cu un mesaj de susţinere pentru unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului.

“Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.

Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”, e mesajul de susţinere al naţionalei de fotbal a României.

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspectMenajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”
Fanatik.ro
Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”
23:59

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu