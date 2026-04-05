Campionii României, alături de Mircea Lucescu. Simona Halep, mesaj din toată inima pentru “Il Luce”

Toţi campionii României sunt alături de Mircea Lucescu (80 de ani), în momentele de cumpănă prin care marele nostru antrenor trece în această perioadă. Simona Halep a ţinut şi ea să aibă un mesaj de încurajare pentru Il Luce.
Lucescu se află în comă indusă la Spitalul Universitar, acolo unde familia sa a ajuns deja. “Suntem cu toţii alături de el”, e mesajul din inimă al Simonei Halep.
Simona Halep, mesaj pentru Mircea Lucescu
“Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului.
Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu din partea echipei naţionale
Mircea Lucescu se află în comă la Spitalul Universitar, iar echipa naţională a României a venit cu un mesaj de susţinere pentru unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului.
“Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.
Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”, e mesajul de susţinere al naţionalei de fotbal a României.
- Ion Ţiriac investeşte 100 de milioane de euro în locul lui de suflet din România! Decizia luată de miliardar
- Şi-a refăcut viaţa celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi dormea pe unde apuca! Cine e iubita lui
- Doliu la Rapid. Roxana Moldoveanu a murit, la doar 43 de ani
- Anul 2027 va fi “Anul Ilie Năstase”. Proiectul a fost aprobat de Parlament
- Detalii teribile după explozia unui bloc din Bucureşti. Ce s-a întâmplat, de fapt: “Am stat în stradă până la 7 dimineaţa!”